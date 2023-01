"Comprendre et gouverner les incertitudes en contexte de crise’’. C'est le thème du colloque international initié à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en hommage au professeur Moustapha Tamba. Dans sa prise de parole, ce dernier a rappelé que ‘’le devoir d’un intellectuel, d’un scientifique, c’est de produire et de savoir’’.

Rendre hommage à quelqu’un de son vivant est une chose que tout le monde souhaite qu’on le fasse pour lui. Depuis lundi, un colloque international de deux jours en hommage au professeur Moustapha Tamba s'est ouvert à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sous le thème ‘’Comprendre et gouverner les incertitudes en contexte de crise’’. Amis, collègues, professeurs, étudiants ont rendu un vibrant hommage à cet "homme de vertu", très sensible au problème des autres.

‘’C’est la reconnaissance par les pairs de tout le travail de conditions scientifiques que j’ai fait. J’ai été très sensible à la présence de tous. Cela vient combler ma vie d’universitaire et ça, je le dois à tous les collègues, à tous les étudiants et à mon entourage’’, a souligné le Pr. Tamba. Il dit avoir produit une dizaine d’ouvrages et des centaines d’articles scientifiques qui ont fait autorité dans le monde académique et universitaire, au Sénégal et à l’étranger. ‘’Je pense que c’est la récompense au sujet de travaux scientifiques, productions réalisés ces dernières années’’, a-t-il souligné.

Ensuite, le professeur Moustapha Tamba a indiqué que nous sommes dans un contexte de crise, d’incertitudes ; nous vivons dans une ville comme Dakar, une ville qui continue à prendre beaucoup, qui se développe. Mais aussi une société créant beaucoup de crises, de chômage, de violence et de criminalité. ‘’Il faut que nous fassions un thème d’étude qui est actuel’’. C’est pour cela qu'ils ont intitulé ce thème ‘’Comprendre et gouverner les incertitudes en contexte de crise".

Ainsi, il a lancé un appel à ses jeunes collègues à croire à la production, puisque, a-t-il rappelé, "le devoir d’un intellectuel, d’un scientifique, c’est de produire et de savoir".

Le scientifique face aux crises modernes

Ayant été son élève en deuxième année en 1997, le chef du Département de sociologie de l’Ucad, Ibrahima Dia, a indiqué qu’ils se sont rassemblés pour réfléchir sur les défis que les sociétés humaines doivent affronter, lorsqu'elles sont confrontées à des situations de crise et d'incertitudes ou d'incertitudes génératrices de crises, ceci en raison de conflits, de catastrophes naturelles, de crises climatiques, sanitaires, économiques, etc. Ces crises peuvent avoir des conséquences durables et profondes sur les individus et les communautés. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment les sociétés réagissent et s'adaptent à ces situations, ainsi que de trouver les moyens de les prévenir ou de les atténuer.

‘’C'est également l'occasion de discuter des leçons que nous pouvons tirer de ces expériences pour améliorer notre capacité à faire face aux incertitudes’’, dit-il. ‘’En tant que sociologues, notre mission, c’est de réfléchir sur le devenir de notre communauté, voir qu’elles sont les ruptures majeures qui s’y passent, comment les gérer, mais aussi comment aider les décideurs à prendre les meilleurs choix possibles pour gouverner notre société’’, rappelle M. Dia.

"Face aux crises, les incertitudes scientifiques apparaissent en même temps que les agents pathogènes et les chercheurs parlent, communiquent et écrivent sur ces incertitudes. Le fait d'anticiper en communiquant sur celles-ci peut avoir des effets sur les attitudes populaires face aux interventions proposées en réponse, a appuyé M. Dia, rendant hommage à "un maître, un aîné qui a tout donné à notre sphère".

"On a vu comment il s’est investi de manière significative dans la vie de notre université, de notre département et même dans notre vie en privé. Donc, on s’est dit : vaut mieux le faire au moment où il est là pour qu’il en profite devant ses amis, ses parents et ne pas attendre après pour lui faire ça à titre posthume", a-t-il ajouté.

De son côté, Alioune Badara Kandji, représentant le recteur de l'Ucad, a souligné que ce colloque vient à son heure, car il les aide à redéfinir leurs rapports à leur environnement. "Et comprendre et gouverner les incertitudes en contexte de crise apparaît comme la suite logique du colloque international transdisciplinaire. Quel devenir pour l'Afrique en ces moments de conflits identitaires, terrorisme, guerre, tensions géopolitiques qui rythment le quotidien d'une grande partie du globe ? Dans un monde globalisé, toute tension dans une région du monde devient source d'anxiété pour l'humanité entière", déclare M. Kandji.

DIANA DIA (Stagiaire)