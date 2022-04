L'OM s'est incliné jeudi (3-2) sur la pelouse d'un Feyenoord Rotterdam tout feu, tout flamme comme à son habitude. Mais les hommes de Jorge Sampaoli, qui sont revenus de 2-0 à 2-2, ont des raisons d'y croire jeudi prochain au Vélodrome. A la peine défensivement, ils ont aussi eu de nombreuses occasions et ont manqué d'efficacité.

Une petite option pour Feyenoord, quelques regrets pour l’Olympique de Marseille. Dans l’enfer de Rotterdam, les hommes de Jorge Sampaoli ont d’abord vécu un cauchemar jeudi. Rapidement menés 2 buts à 0, ils ont trouvé les ressources pour égaliser avant la mi-temps, avant de sombrer à nouveau à cause d’une boulette de Duje Caleta-Car (3-2). L’OM n’est pas mort à l’issue de cette demi-finale aller, mais cette première défaite en Ligue Europa Conférence va forcer les Phocéens à signer le match parfait dans une semaine au Vélodrome, pour une place en finale. Bref, le retour s'annonce tout aussi bouillant.

Marseille repartira de Rotterdam avec un sentiment sans doute contrasté, d’abord par sa faute. Incapables de bien défendre la profondeur et asphyxiés par le pressing agressif des Hollandais, les Marseillais n’ont pas toujours vu le jour dans cette demi-finale à l’ambiance insoutenable. Et quand Feyenoord a mené 2-0, il n’y avait strictement rien à redire. Cyriel Dessers (1-0, 18e) et Luis Sinisterra (2-0, 20e) ont coup sur coup récompensé la bonne entame des locaux, bien plus déterminés que l’OM.

L’OM déçu, vraiment ? “Cette défaite d’un but a un côté miraculeux”

À l’orgueil, Marseille a quand même trouvé le moyen de revenir dans la partie, alors que le gouffre semblait s'ouvrir de plus en plus sous ses pieds. Après avoir loupé deux occasions franches qu'il aurait pu ruminer (9e, 14e), Bamba Dieng a conclu d'une superbe frappe une bonne combinaison de son équipe pour la maintenir en vie (2-1, 28e). Puis, Gerson s’est chargé d’éteindre tout un stade, bien présent sur un centre de Mattéo Guendouzi repoussé sur lui (2-2, 40e). Avec un score nul à la pause, l’OM s’en sortait très, très bien et pouvait rêver d'un nouveau rapport de force pour les 45 dernières minutes.

Malheureusement, Duje Caleta-Car a traversé une grosse période de doutes dans cette rencontre. Le défenseur croate a plombé son équipe dès la reprise du second acte avec une mauvaise passe en retrait pour Steve Mandanda. Dessers a alors profité de cette situation impardonnable à ce stade de la compétition pour inscrire un doublé, et forcer de nouveau Marseille à courir après le score (3-2, 46e). Avec son avance, le club hollandais s’est carrément permis de passer en mode gestion, s’octroyant des phases de possession sans se précipiter pour souffler physiquement.

L’OM aura eu un léger sursaut dans le dernier quart d’heure, mais c’était a priori trop tard pour obtenir un résultat plus positif. Dieng (84e), d’un enchaînement qui méritait mieux, ou encore Dimitri Payet, d’une frappe enroulée à destination de la lucarne opposée (90e), ont eu les munitions pour arracher une deuxième égalisation. Elle aurait certainement été bien payée pour des Phocéens parfois hors du coup, et qui devront bien mieux gérer leurs entames au Vélodrome pour espérer poursuivre leur aventure dans cette Ligue Europa Conférence. Les Hollandais ont faim et ils sont désormais prévenus.