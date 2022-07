L’attaquante internationale sénégalaise Hapsatou Malado Diallo a été nominée au titre des meilleures jeunes footballeuses de la saison 2021-2022 par la Confédération africaine de football (Caf). La jeune attaquante de l’US Parcelles Assainies, âgée de moins de 17 ans, fait partie des 10 nominées par la Caf. Vainqueur de la Coupe et du championnat national, elle a joué dans les sélections U17, U20 et seniors du Sénégal. Après avoir contribué à la qualification des Lionnes en phase finale de la Can 2022, elle a été doublement décisive lors des deux premiers matchs en provoquant deux penaltys. Le premier a permis l’ouverture du score d’Awa Diakhaté contre l’Ouganda, battu 2-0, et le second pénalty est intervenu mardi lors de la victoire contre le Burkina Faso 1-0.

Interrogée par CAFOnline.com, à la veille d’un match contre le Nigeria en éliminatoires de la Coupe du monde U20, zone Afrique, elle a dit la chance qu’elle a de pouvoir jouer avec plusieurs sélections. ‘’Cela m’a permis de beaucoup apprendre avec les différents staffs, je travaille beaucoup pour m’améliorer parce que je sais que j’ai du talent mais cela ne suffit pas’’. Evoquant ses débuts au football, la native de Tambacounda (sud-est) rappelle qu’au début, ses parents n’étaient pas d’accord pour qu’elle joue au ballon rond. ‘’Mais aujourd’hui, ils savent que c’est ma passion et ils m’encouragent à faire des performances’’. Dans la catégorie Espoirs hommes, la Caf a nominé Pape Matar Sarr qui a rejoint Tottenham (Angleterre). La cérémonie de récompense des meilleurs footballeurs africains aura lieu le 21 juillet à Rabat (Maroc).

APS