Les Lions ont montré contre la Guinée équatoriale (3-1), en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2021, une autre face à la hauteur de leur statut de favoris et de première équipe sur le continent. Cette montée en puissance du Sénégal s’explique, selon les coaches Abdou Karim Mané et Moussa Diatta, par les bonnes décisions du coach et le changement de comportement des joueurs.

Au fur et à mesure que la Coupe d’Afrique des nations (Can) avance, l’équipe du Sénégal montre un meilleur visage. Contre la Guinée équatoriale, dimanche dernier, les Lions ont rendu leur meilleure copie, depuis le coup d’envoi de la 33e édition de la Can, aussi bien dans la manière et que dans le résultat (3-1). Ils ont marqué autant de buts qu’en quatre rencontres. Le seul bémol est le but concédé qui a mis fin à la série de clean sheet (quatre matches sans encaisser) de la défense.

Cette prestation de la bande à Sadio Mané a fini de consacrer la montée en puissance de la sélection sénégalaise, selon l’analyse des spécialistes. C’est l’aboutissement d’une ‘’gestion intelligente’’ de l’effectif, malgré les difficultés liées à la Covid-19 et aux blessures, a soutenu le coach de l’US Gorée. ‘’L’entraineur a su gérer par rapport au groupe qui était à sa disposition. L’équipe s’est bonifiée et a joué sur sa valeur réelle’’, a indiqué Moussa Diatta. Avec l’arrivée de tous les éléments de l’effectif, le Sénégal est en train, a-t-il dit, de ‘’retrouver ses marques’’.

Pour Abdou Karim Mané, ‘’il y a une nette amélioration par rapport aux matches précédents’’.

Le bloc médian, la bonne formule de Cissé

Lors de la rencontre contre le Nzalang Nacional, le sélectionneur national s’est illustré par son coaching gagnant en seconde période, avec les entrées d’Ismaïla Sarr à la place de Boulaye Dia (57e) et de Cheikhou Kouyaté, qui a remplacé Pape Guèye (64e). Ces deux joueurs ont renversé le match en faveur des Lions, en inscrivant respectivement le 2e (58e) et le 3e but (79e).

Si cette décision a été déterminante dans l’issue de la rencontre, les observateurs ont aussi noté la stratégie mise en place par le coach. ‘’Le fait de jouer avec un bloc médian et de se projeter par moments vers l’avant est une bonne stratégie. On avait la bonne formule et elle sera valable pour la suite’’, est convaincu Moussa Diatta. Il a même suggéré que ce dispositif soit reconduit contre le Burkina Faso, ‘’qui est une équipe avec une bonne organisation dans l’entrejeu et qui a un jeu vertical’’.

Un avis partagé par l’ancien coach de Mbour Petite Côte. ‘’Avec ce bloc médian qu’Aliou Cissé a mis en place, avec trois milieux récupérateurs, le Sénégal n’a jamais été véritablement inquiété par rapport à son arrière-garde’’, a souligné Karim Mané.

L’esprit ‘’conquérant’’ des joueurs

La mise en place d’un système de jeu est une chose, son animation en est une autre. La réussite des deux est capitale dans un match de football. Aliou Cissé a trouvé, certes, la bonne formule, mais les joueurs également ont joué leur partition, en exécutant les consignes du coach. C’est ce qu’a affirmé l’ancien entraineur du Dakar université club (Duc) qui a souligné le ‘’changement de comportement’’ des Lions qui ont adopté un ‘’état d’esprit conquérant’’ face à la Guinée équatoriale. ‘’La rencontre a montré que l’équipe était prête mentalement pour balayer son adversaire et accéder en demi-finales. Aliou a su booster les joueurs sur le plan mental. Ce qui fait que les Sénégalais ont eu un autre comportement en étant conquérants sur tous les ballons’’.

De l’avis d’Abdou Karim Mané, le Sénégal ‘’a montré des dispositions réelles d’une équipe réaliste’’. Il s’est surtout réjoui de voir ‘’une équipe sénégalaise revigorée, tant sur le plan individuel que collectif’’.

D’ailleurs, coach Diatta a invité les Lions à s’inscrire dans la durée sur ce changement de comportement, pour ‘’rehausser leur niveau de jeu’’. ‘’Les joueurs doivent se montrer très costauds, engagés et déterminés. Une demi-finale, c’est l’avant-goût d’une finale. C’est les joueurs qui doivent tout faire pour inscrire leurs noms dans l’histoire du football sénégalais’’.

LOUIS GEORGES DIATTA