La délégation sénégalaise conduite par le directeur de cabinet du ministère des Sports, Ibrahima Ndao, en visite dans la ville de Bafoussam devant abriter la poule B du Sénégal à la Can-2021, au Cameroun, a eu bonne impression des installations sportives et d’hébergement.

Les autorités sportives du Sénégal n’ont pas perdu du temps. Après connaissance des adversaires et de la ville devant abriter la poule des Lions, la délégation sénégalaise présente à la cérémonie du tirage au sort de la Can-2021, mardi dernier, s’est rendue le lendemain, mercredi, dans la ville de Bafoussam, située à 294 km au nord de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Cette visite, explique le directeur de cabinet du ministère des Sports, a permis de ‘’visiter le lieu d’hébergement de l’équipe, le stade de compétition, les terrains d’entraînement et l’environnement’’. Selon Ibrahima Ndao, ‘’d’une manière générale, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu’’. C’est le même sentiment de satisfaction qui anime le 6e vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). ‘’On a trouvé quand même des conditions très acceptables pour une équipe nationale. On a trouvé sur place un site de très haut standing, qui est tout neuf et regroupant des chambres très appropriées et un bon site pour un terrain d’entraînement’’, s’est réjoui le président du Jaraaf de Dakar.

Le Sénégal partagera ce site avec la Guinée, son adversaire de la 2e journée de la poule B. Mais l’ancien portier des Lions estime que cette cohabitation ne devrait pas poser de problème. ‘’On était dans le même site que les Tunisiens et les Ghanéens (en 2008, au Ghana, NDLR). Et ce n’était pas dans les mêmes conditions. On est dans le même site, mais on a des entrées séparées. Tout nous sépare, il n’y a que le terrain d’entraînement qu’on va partager. Il va falloir que les deux parties se réunissent pour trouver des terrains d’entente’’, a déclaré Cheikh Seck.

D’ailleurs, a ajouté le président de l’Association des anciens internationaux du Sénégal, ‘’au vu des infrastructures qu’on a trouvées sur place, on a même émis l’idée d’en faire notre camp de base jusqu’en finale. Toutes les conditions sont réunies pour faire un très bon regroupement et aller au bout de la compétition’’.

Le DC du ministère des Sports a assuré que toutes les mesures seront prises pour que l’équipe du Sénégal, ‘’conformément à sa réputation, puisse être mise dans les meilleures conditions de performance possibles’’. Les Lions effectueront leur entrée en lice à la Can, le 10 janvier 2022, contre le Zimbabwe. Ils joueront leur 2e match contre le Syli national de la Guinée, le 14 janvier, avant de boucler la phase de poules contre le Malawi, quatre jours plus tard, le mardi 18.