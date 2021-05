Après les poules, place à la phase à élimination directe, avec les demi-finales de la Can de beach soccer, qui se déroule à Saly. L’équipe du Sénégal, championne d’Afrique en titre, affronte celle du Maroc, cet après-midi à 16h30. Un peu plus tard (17h30), le Mozambique va en découdre avec l’Ouganda.

L’équipe du Sénégal poursuit la défense de son titre de champion d’Afrique de beach soccer. Après avoir survolé la poule A, les Lions disputent les demi-finales de la Can, à Saly. Pour accéder au dernier acte de la compétition et décrocher leur ticket pour une 7e qualification à une phase finale de Coupe du monde, les Sénégalais devront surmonter l’obstacle du Maroc, cet après-midi (16h15). Les deux équipes se retrouvent un mois après leurs dernières rencontres en amical. Les hommes du coach Ngalla Sylla avaient remporté les trois matches de préparation, d’abord au terrain Ibrahima Ndiaye Chita de Toubab Dialaw (6-3 et 4-1), puis à la plage de Diamalaye (4-2).

Pour cette présente rencontre, le Sénégal part avec la faveur des pronostics. Pays le plus titré, avec 5 sacres (2008, 2011, 2013, 2016, 2018), tenant du titre depuis deux éditions successives, les Lions se sont toujours imposés face au Maroc en match officiel. Les Sénégalais ont dominé les Marocains en quatre oppositions (2-3, 7-3, 1-2, 7-2). Pour Alfousseyni Ndiaye et ses coéquipiers, le mot d’ordre est de conserver le trophée à domicile. Malgré un match poussif contre la Tanzanie (3-1), les joueurs sénégalais comptent faire respecter la hiérarchie face aux Marocains. D’ailleurs, le sélectionneur national a annoncé la couleur à la fin de la partie contre les Taïfas Stars.

Selon lui, la physionomie du match résulte du fait que ses joueurs ont voulu ‘’gagner sans forcer et éviter les duels’’. Mais, précise-t-il, contre le Maroc, ce sera ‘’un autre match, très différent’’. ‘’Pour nous, le tournoi commence à partir de vendredi (aujourd’hui). Nous sommes focalisés sur notre objectif qui est la gagne’’, a-t-il indiqué. Le coach croit bien connaitre le jeu de l’adversaire, qui, comme toutes les équipes maghrébines, dit-il, ‘’aime mettre la pression avant les matches’’. ‘’L’objectif reste toujours de se concentrer sur le match et jouer notre jeu. On sait que si nous imposons notre puissance physique aux Marocains, ils vont lâcher’’, assure-t-il.

Même si le Sénégal est favori, le Maroc n’hésitera pas à jouer crânement ses chances. Ayant réussi une bonne entrée en matière dans la compétition avec une victoire (5-1) devant les Seychelles, les Lions de l’Atlas ont ensuite trébuché face au Mozambique (2-1). Pour décrocher leur qualification, les hommes du coach Mustafa El Hadaoui ont renversé (3-4) l’Egypte (3e lors de la dernière édition), qui les avaient battus deux fois d’affilée (4-1, 3-2), lors des matches de classement des Can 2016 et 2018. Cette victoire obtenue face aux Pharaons est donc une source de motivation supplémentaire pour les Marocains qui veulent créer la sensation contre le Sénégal pour jouer leur première finale de Can.

L’autre affiche des demi-finales opposera en seconde heure (17h30) le Mozambique, leader de la poule B (9 pts), à l’Ouganda, qui est classé 2e (3 pts) du groupe A, derrière le Sénégal.

Programme Vendredi 16h15 Sénégal - Maroc 17h30 Mozambique - Ouganda

LOUIS GEORGES DIATTA