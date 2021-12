Face à la pandémie de Covid-19 et à la grogne de certains clubs anglais, la CAF pourrait décider d'annuler la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue du 9 janvier au 6 février 2022. En 2020, déjà, la compétition avait dû être reportée.

Les qualifications pour la CAN n'auront donc servi... à rien ? La Coupe d'Afrique des Nations 2021, de son appellation officielle, aura-t-elle lieu un jour ? Comme son nom l'indique, elle devait initialement avoir lieu cette année, entre janvier et février. Mais, comme pour l'Euro et les Jeux Olympiques, un report d'un an a été décrété dès juin 2020, après les premiers mois de pandémie.

Rendez-vous en 2022, donc. Au Cameroun, du 9 janvier au 6 février, soit dans 25 petits jours. Problème : après le report, on parle aujourd'hui d'une annulation pure et simple de cette édition, et plusieurs sélectionneurs locaux auraient d'ores et déjà été avertis de cette possibilité, selon RMC Sport.

Le Covid-19 et la pression de la Premier League

La faute, comme en 2020, à la pandémie de Covid-19. Et à son nouveau variant, Omicron, qui a été identifié pour la première fois sur le sol africain il y a plus d'un mois. Celui-ci fait rage sur le continent, confronté à la plus forte accélération de l'épidémie cette année, selon l'OMS, avec une hausse de 83% des cas de contamination la semaine dernière, alerte l'instance. Toujours selon les informations de RMC, l'annulation de la CAN est aujourd'hui «bien plus qu'une probabilité».

Il y a peu, la CAF en était encore au stade de la réflexion. Mais au-delà de la recrudescence des cas de Covid-19 - malgré un nombre de décès qui reste relativement faible à l'heure actuelle, précise l'OMS - et les difficultés d'organisation que cela engendre, les dirigeants africains doivent aussi faire face à la pression des clubs européens. Lesquels, pour la plupart, ne souhaitent pas libérer leurs joueurs dans quelques semaines. Notamment en Premier League.

En attendant une communication officielle…

Et pour cause, puisqu'une quarantaine sera exigée aux joueurs du championnat britannique à leur retour de la CAN. De quoi priver Liverpool, par exemple, de Mohamed Salah (Egypte) et Sadio Mané (Sénégal) pour une longue durée, juste avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Covid-19 et les clubs, donc. Deux problèmes pour la CAF, dont on attend désormais une communication officielle. À moins que la Fédération camerounaise, désormais présidée par Samuel Eto'o et hôte de la compétition, ne prenne les devants.

CAN : la lettre de l'ECA à la CAF Comme nous vous l'indiquions plus tôt ce mercredi (voir la brève de 11h20), la CAN 2021, qui doit se tenir du 9 janvier au 6 février 2022, pourrait être annulée. En effet, de nombreux clubs européens, notamment en Premier League, mettent la pression sur la CAF concernant la pandémie du Covid-19 et la nécessité pour certains joueurs majeurs de respecter une quarantaine contraignante après l'épreuve. A ce sujet, l'Association européenne des clubs (ECA) a publié un communiqué offensif pour empêcher certains internationaux de se rendre au Cameroun. La lettre de l'ECA à la CAF : "En ce qui concerne les protocoles applicables, à notre connaissance, la Confédération africaine de football n'a pas encore mis à disposition de protocole médical et opérationnel approprié pour le tournoi de la CAN, en conséquence, les clubs ne pourront pas libérer de joueurs pour le tournoi. Pour certains clubs qui devraient libérer des joueurs, y compris les clubs anglais et français, des matchs de compétition nationale doivent avoir lieu jusqu'au début janvier et, par conséquent, le chevauchement avec les dates de la CAN 2022 (avec les sélections pouvant appeler leurs joueurs à partir du 27 décembre) est ingérable. En ce qui concerne les dispositions de quarantaine, il semble très probable que les diverses restrictions affecteront les déplacements depuis et vers les lieux concernés. (…) Pour éviter tout doute, les clubs auront tout à fait le droit de ne libérer aucun joueur pour lequel des restrictions de voyage ou une quarantaine obligatoire s'appliquent."

Maxifoot.fr