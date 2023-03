MALICK DAF (COACH DES LIONCEAUX) ‘’Notre objectif est de remporter le trophée’’ ‘’La Tunisie est un adversaire coriace contre lequel il est difficile de jouer. Mais comme nous nous sommes préparés pour le match, ils étaient concentrés et concentrés dans le match. Le premier but nous a beaucoup facilité la tâche, car il a permis à l'équipe de jouer beaucoup mieux. Nous avons marqué le deuxième but de notre presse haute qui nous a donné une avance de 2-0 à la mi-temps. En seconde période, j'ai dit à mes joueurs de continuer à presser haut et de ne pas permettre à la Tunisie de venir vers nous. Nous allons nous préparer pour la finale samedi, car notre objectif est de remporter le trophée.’’ ABDEL SELLIMI (COACH TUNISIE) ‘’Nos erreurs ont aggravé la situation’’ ‘’Nous devons féliciter le Sénégal d'avoir remporté le match, car ils étaient mieux préparés. Nous avons fait trop d’erreurs dont ils ont profité pour marquer leurs buts. Après le dernier match que nous avons eu, c'était difficile pour nous et nous n'avons pas bien commencé. Le Sénégal a eu plus de repos, mais nos erreurs ont aggravé la situation. Nous n'avons pas pu marquer et les buts étaient dus à nos propres erreurs.’’ LAMINE CAMARA (HOMME DU MATCH) ‘’Gagner le trophée’’ ‘’Le coach nous a dit d’être concentrés, parce que le match allé être difficile, cela a été le cas. On s’est concentrés du début à la fin et on a remporté la victoire. C'était une bonne performance de l'équipe et nous sommes heureux d'avoir notre place en finale. Maintenant, il nous reste à gagner le trophée. Je pense qu’avec le jeu qu’on a proposé, on peut prendre ce trophée. Je suis très fier d'avoir été nommé Homme du match. C'est une victoire collective, car toute l'équipe a bien joué.’’ MACKY SALL ‘’Vous réalisez une performance inédite’’ ‘’Bravo aux vaillants Lionceaux pour cette qualification en finale des U20 ! Grâce à votre combativité et à votre discipline collective, vous réalisez une performance inédite : 12 buts marqués et 0 encaissé en 5 matchs ! Félicitations pour cette belle victoire. Dem ba jeex !’’ AUGUSTIN SENGHOR ‘’Tradition respectée’’ ‘’Félicitations à tous ! Les Lions U20 en finale pour la quatrième fois sur les cinq dernières éditions ! Tradition respectée ! Allons au-delà maintenant en visant le trophée ! Sénégal ‘Manko Wuti Wat Ndam ci kaw Ndam’ !’’