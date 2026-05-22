Canal de drainage de Nguinth

À deux mois du début de l’hivernage, les habitants du quartier Nguinth, dans la commune de Thiès-Nord, tirent la sonnette d’alarme. Inquiets de l’arrêt prolongé des travaux de réhabilitation du canal de drainage des eaux pluviales, ils interpellent les autorités afin que le chantier soit achevé avant les premières pluies. La préoccupation grandit à Nguinth. Dans ce quartier de Thiès-Nord, les populations dénoncent l’abandon du chantier de réhabilitation du canal de drainage des eaux pluviales, dont les travaux avaient été lancés en 2024 sous le régime de l’ancien président Macky Sall.

Selon Ababacar Mbaye, habitant du quartier, le chantier est à l’arrêt depuis plusieurs mois, laissant une infrastructure inachevée qui suscite de vives inquiétudes parmi les riverains. Au cœur des préoccupations figure la stagnation des eaux usées dans le canal. Une situation que les habitants jugent préoccupante pour la santé publique. Ils alertent également sur les risques auxquels sont exposés les enfants qui fréquentent régulièrement les abords de l’ouvrage. Certains s’y baignent ou y jouent, tandis que d’autres y pêchent des poissons considérés comme impropres à la consommation.

...« Nous vivons avec cette menace au quotidien. Les risques de maladies sont réels et la sécurité des enfants n’est plus garantie », déplore Ababacar Mbaye. Au-delà des questions sanitaires, les populations redoutent les conséquences de l’arrivée prochaine des pluies. Elles craignent notamment le retour des inondations qui, par le passé, ont provoqué d’importants dégâts matériels et contraint certaines familles à quitter leurs habitations.

Face à cette situation, les habitants de Nguinth lancent un appel aux autorités administratives et aux services techniques compétents afin que les travaux reprennent dans les meilleurs délais. Pour eux, l’achèvement du canal constitue une urgence afin de protéger les personnes, les habitations et les biens avant le démarrage effectif de l’hivernage. À l’approche de la saison des pluies, les populations espèrent une réaction rapide des pouvoirs publics pour éviter que cette infrastructure inachevée ne devienne une nouvelle source de difficultés pour l’ensemble du quartier.