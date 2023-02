Présent dans plus de 20 pays sur le continent africain, le groupe Canal+ renforce sa capacité d’innovation tout en accélérant son empreinte africaine, via la création de sa Digital Factory, la première du genre en Afrique.

Lancer de nouveaux projets pour permettre à ses abonnés africains de vivre une meilleure expérience digitale. Telle est la volonté du groupe Canal avec l’installation à Dakar de l’usine Digital Factory qui va couvrir tous les pays Canal d’Afrique. L’idée est d’offrir la meilleure expérience à leurs abonnés, la meilleure expérience digitale pour que demain, ils puissent proposer une nouvelle manière de consommer la télévision, à l’image de ce qui se fait sur d’autres territoires en Europe et ailleurs.

Le groupe a décidé de choisir Dakar pour abriter cette usine et c’est une grande fierté pour nous, a fait savoir le directeur général de Canal+ Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba Sarr. A l’en croire, le monde marche ainsi. ‘’Des produits asiatiques sont consommés en Afrique. C’est comme ça la mondialisation. La globalisation les choses se font à gauche, à droite. En le mettant à Dakar, il y a une touche locale que nous voulons générer par un multimode d’Africains. On fait des choses locales en wolof et en langue africaine et c’est ça qui fait notre spécialité”, dit le directeur général de Canal+ Sénégal.

Digital Factory ambitionne d’être un laboratoire de créativité digitale africaine. L’équipe basée à Dakar sera constituée de talents graphistes, de créateurs ou Community managers venant de tous les pays d’Afrique, au service de l’ensemble des filiales de Canal+.

Selon le directeur commercial, marketing et digital de Canal international, Yassine Bouzoubaa, ils ont choisi la capitale sénégalaise pour plusieurs raisons. “La première, c’est qu’on est dans un environnement qui commence déjà à se digitaliser et se numériser avec un accès Internet qui est important avec des gens qui ont accès au débit de manière importante. Des opérateurs télécoms ont fait un gros travail pour digitaliser le pays. Aussi, il y a un écosystème digital développé des startups, des UPS d'innovation, un plan impulsé par les autorités au plan numérique qui a montré ses preuves, qui fonctionnent, des écoles de très haut niveau”, assure-t-il.

Eu égard à cela, Yassine Bouzoubaa a soutenu qu’ils ont recruté une dizaine de collaborateurs ces dernières semaines, qui viennent de certaines écoles et ils sont très fiers de leur niveau. “Il n’y aura pas de différence entre les tarifs de nos abonnés satellites et digitaux”.

Pour conclure, le directeur commercial, marketing et digital de Canal international a maintenu qu’ils sont très contents qu’il y ait de la concurrence. C’est bien que des acteurs soient présents, faisant que le marché soit dynamique.

DIANA DIA (Stagiaire)