Lesmilitants de Bokk Gis Gis de lafédération départementale de Dakar ontapprouvé unemotion demandant la nomination de Pape Diop comme candidat unique de l’opposition, pour les élections locales du 23 janvier 2022. Cette annonce, qui risque de créer des remousau sein de l’opposition,a été faite, hier, lors d’une assemblée générale consacrée aux élections locales.

Si les investitures pour les prochaines locales risquent d’être la foire d’empoigne au sein de la mouvance présidentielle à Dakar, l’opposition au régime de Macky Sall risque de ne pas être en reste. En effet, le fauteuil du premier magistrat de la ville de Dakar suscite encore la convoitise des leaders de l’opposition. Dans l’optique de cette guerre des tranchées qui s’annonce périlleuse, les responsables de Bokk Gis Gis ont décidé de prendre les devants. Réunis hier, à l’occasion d’une assemblée générale, les responsables de la fédération départementale de Dakar ont approuvé une motion proposant Pape Diop comme candidat “unique’’ de l’opposition pour la mairie de Dakar.

“Nous avons tenu notre assemblée générale marquant la reprise des activités politiques de notre structure, après une interruption liée à la pandémie de laCovid-19. Mais cette rencontre a été suspendue, à la suite d’une motion des femmes de Bokk Gis Gis de Dakar, consistant à proposer Pape Diop comme candidat de l’opposition à la mairie de Dakar, pour le scrutin local du 23 janvier 2022.

Cette motion a été approuvée par les autres instances regroupant les cadres et les jeunes de la fédération’’, a déclaré Moussa Diakhaté, porte-parole de la fédération de Bokk Gis Gis à Dakar. Ainsi, le responsable politique invite tous les membres de l’opposition, à Dakar, à se ranger derrière un candidat unique, en la personne de l’ex-maire de Dakar qui, d’après lui, présente le meilleur profil pour garantir un succès de l’opposition, lors de ces joutes locales. “Pape Diop est un homme d’expérience et de consensus capable de mobiliser toute l’opposition, pour s’opposer efficacement à ce pouvoir vacillant. Il présente toutes les garanties et les qualités pour conduire à bien cette mission’’, s’exclame-t-il. Dans la même foulée, il a invité toute l’opposition à la vigilance et à la mobilisation, car les enjeux de ce scrutin dépassent le cadre purement local et constituent un élément décisif, dans l’optique de la Présidentielle de 2024. “Cette élection constitue le premier tour de la prochaine élection présidentielle en 2024, pour offrir à ce pays une alternative crédible pour notre pays.

L’unité de l’opposition, partout dans le pays, est la seule recette pour vaincre ce régime aux abois, qui n’a pas encore abandonné son projet de 3e mandat pour Macky Sall’’, dit-il. En tout cas, cette candidature de Pape Diop, qui se veut unique, est un pavé dans la mare de l’opposition. Poursuivant ses propos, il bat en brèche toute idée que cette proposition “cavalière’’ puisse susciter des remous au sein des forces de l’opposition. “Il est tout fait normal, pour qu’une fédération d’un parti politique puisse proposer la personne qu’elle juge capable de remplir au mieux les fonctions de maire de Dakar. Nous travaillerons à rencontrer Pape Diop pour lui faire connaitre nos propositions. En outre, il appartient d’abord à Pape Diop d’accepter et à l’opposition de se prononcer sur ce choix’’, a-t-il déclaré.

MAHFOUZ NGOM