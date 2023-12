La deuxième édition de la Caravane "Je roule pour plus de filles à l'école" (Reliefh) a été annoncée avant-hier par l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (Ifef). Cette initiative francophone d'envergure, dédiée à la promotion de l'éducation des filles, selon la directrice de l'Ifef, prendra place au Sénégal et en Mauritanie, du 4 au 8 décembre 2023, marquant ainsi un nouvel engagement pour l'égalité éducative.

Cette caravane itinérante, a indiqué Mona Laroussi, concentrera ses efforts sur un parcours de sensibilisation stratégique, touchant cinq villes et écoles clés : Thiès, Louga, Saint-Louis, Rosso-Sénégal et Rosso-Mauritanie. Son objectif fondamental, d'après elle, demeure de stimuler la scolarisation des jeunes filles dans ces régions en mettant en avant des valeurs fondamentales telles que l'égalité des chances et l'accès universel à l'éducation.

"La caravane Reliefh ambitionne d'offrir des ateliers éducatifs et des ressources pédagogiques pertinentes destinés à sensibiliser les élèves, les enseignants et les communautés locales sur l'importance capitale de l'éducation des filles. Cette édition s'inscrit dans une continuité et une volonté de consolider les acquis de la première édition tout en renforçant son impact positif au sein des régions ciblées. L'Ifef aspire, à travers cette initiative, à susciter une prise de conscience collective et à encourager des actions tangibles pour éliminer les obstacles à l'éducation des filles.

En effet, des interventions pratiques et inspirantes seront au cœur de cet événement itinérant, dans l'espoir de façonner un avenir où chaque jeune fille aura l'opportunité de développer son potentiel grâce à une éducation inclusive et équitable’’, renseigne Mona Laroussi face à la presse.

...Cette initiative, réalisée en partenariat étroit avec le ministère de l'Éducation nationale, les inspections académiques et les inspections de l'éducation et de la formation ainsi qu'avec des acteurs de l'éducation locaux et des organisations partenaires déterminées, vise à mobiliser un large éventail d'acteurs pour soutenir l'accès des filles à une éducation de qualité. "Nous convions chaleureusement les médias, les représentants gouvernementaux, les acteurs de la société civile et la population à se joindre à cet événement majeur qui œuvre pour l'éducation des filles au Sénégal et en Mauritanie. La caravane Reliefh, s'apprête ainsi à entreprendre un périple à travers ces villes, traçant la voie vers un avenir où chaque fille pourra pleinement réaliser son potentiel grâce à une éducation inclusive et équitable", déclare la Directrice de l'Ifef.