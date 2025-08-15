Publié le 28 Aug 2025 - 10:31

Cause Palestinienne

 

La Coalition sénégalaise pour la cause palestinienne (CSCP) a réagi au bombardement meurtrier de l’hôpital Nasser de Khan Younès, en Palestine, survenu la veille. L’attaque, qualifiée de ‘’crime de guerre’’, a coûté la vie à plusieurs médecins et à cinq journalistes en plein exercice de leur métier.

Parmi les victimes, la CSCP cite Hussam al-Masri, cameraman pour Reuters, tué alors qu’il diffusait en direct depuis l’hôpital ; Mohammed Salama, photographe et journaliste pour Al Jazeera ; Mariam Abu Dagga, journaliste indépendante collaborant avec l’Associated Press et d’autres médias ; Moaz Abu Taha, reporter indépendant, collaborateur occasionnel de Reuters et NBC ; Ahmed Abu Aziz, journaliste travaillant notamment avec Quds Feed Network, mort des suites de ses blessures.

‘’Cette attaque barbare manifeste est un crime de guerre, une habitude de l’entité génocidaire sioniste’’, dénonce la coalition, rappelant que depuis le début de l’offensive israélienne, plus de 274 journalistes ont été tués. La CSCP s’insurge également contre la réaction du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a parlé de ‘’tragique accident’’ avant d’exprimer sa ‘’profonde indignation’’ face aux pertes humaines. ‘’De qui se moque-t-on ? ‘’ interroge le communiqué.

Dans sa déclaration, la Coalition sénégalaise pour la cause palestinienne condamne avec la plus grande fermeté l’attaque contre l’hôpital Nasser et rejette la thèse de l’’’accident tragique’’, affirmant qu’il s’agit d’une ‘’offensive montée méthodiquement pour faire taire les porteurs de témoignages’’. Elle exige la cessation immédiate des frappes, l’ouverture d’une enquête indépendante sous l’égide des Nations Unies et la poursuite des auteurs devant la Cour pénale internationale. Elle appelle également le gouvernement sénégalais à rompre ses relations diplomatiques avec Israël, accusé de ‘’violer et mépriser toutes les règles du droit international’’, entre autres.

international
