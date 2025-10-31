Publié le 31 Oct 2025 - 12:13
LIGUE 1 - PREMIÈRE JOURNÉE

Le Jaraaf remet sa couronne en jeu

 

La saison 2025-2026 du championnat professionnel sera lancée ce week-end. Champion du Sénégal en titre, le Jaraaf de Dakar va démarrer la défense de son trophée par la réception de l’ASC HLM, dimanche prochain.

 

Le ballon rond va se remettre à rouler sur les différentes pelouses à travers le pays. Après plusieurs mois de vacances, les 16 équipes du championnat professionnel d’élite vont reprendre du service, ce week-end. Champion du Sénégal, le Jaraaf de Dakar va remettre son titre en jeu. Le club de la Médina va démarrer la défense de sa couronne par la réception de l’ASC HLM, ce dimanche au stade municipal de Ngor.

Les Médinois sont déterminés à conserver ce titre, surtout après leur élimination prématurée en Ligue africaine des champions. Souleymane Diallo et ses hommes ont quitté la compétition dès le premier tour des préliminaires par la Colombe sportive de Yaoundé (0-0, 0-1). Le coach Diallo ayant échoué à amener l’équipe un peu loin dans cette campagne africaine, va tenter de se faire pardonner son échec en réussissant le back to back. Mais l’adversaire, qui a réussi à se maintenir en Ligue 1 en tant que promu, ne va pas se présenter en figurant.

Teungueth FC - US Gorée en ouverture

Le coup d’envoi de la saison 2025-2026 sera donné au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, ce samedi, entre Teungueth FC et l’US Gorée. Ces deux habituées de la Ligue 1 vont tenter de réaliser une bonne entrée en matière. La saison dernière, les Insulaires ont joué les premiers rôles du championnat en terminant vice-champions. Ils ont même occupé la tête du classement pendant un moment, avant d’être évincés par le Jaraaf à la 27e journée. Cette fois, les hommes de Aly Male ne vont pas se laisser doubler aussi facilement. Il faudra déjà réussir à défaire TFC à domicile. Ce qui ne sera pas tâche facile, surtout face à un ancien champion (2024) blessé.

Les Rufisquois ont réalisé une saison assez décevante dans la défense de leur titre. C’est pour retrouver la voie du succès que les dirigeants du club sont partis chercher Malick Daf, chef d’orchestre du parcours victorieux du Jaraaf la saison dernière. Pour le champion d’Afrique avec les U20 en 2023, l’objectif reste le même : gagner. Cette affiche s’annonce donc passionnante.

Les deux nouveaux arrivants, Stade de Mbour et ASC Cambérène, sont également attendus pour cette première journée. Les Mbourois ont réussi à revenir en Ligue 1, une année après leur relégation en Ligue 2. Pour marquer leur retour, les Stadistes, qui ont confié le banc de leur équipe à Ansou Diadhiou, vont tenter de gagner devant leur du public du stade Caroline Faye, face à la Linguère de Saint-Louis. Quant à l’équipe de Cambérène, elle accède pour la première fois à l’élite du football sénégalais. Elle vise donc une victoire historique en Ligue 1 lors de son déplacement à Ziguinchor, ce dimanche, pour défier le Casa Sports.

Les autres affiches de la première journée vont mettre aux prises l’AS Pikine à l’US Ouakam, au stade Alassane Djigo, Dakar Sacré-Cœur au Guédiawaye FC, au stade municipal de Yoff, la Sonacos à l’AJEL, au stade Ely Manel Fall de Diourbel, et le WallyDaan de Thiès à l’Académie Génération Foot, au stade Lat Dior.

Programme

Samedi

Stade Ngalandou Diouf

17h Teungueth FC - US Gorée

Dimanche

Stade Aline Sitoé Diatta

16h30 Casa Sports - AS Cambérène

Stade de Ngor

17h Jaraaf - ASC HLM

Stade Alassane Djigo

17h AS Pikine - US Ouakam

Stade municipal de Yoff

17h Dakar Sacré-Cœur - Guédiawaye FC

Stade Ely Manel Fall

17h Sonacos - AJEL

Stade Caroline Faye

17h Stade de Mbour - Linguère

Stade Lat Dior

17h WallyDaan - Génération Foot

Ligue 2 - 1e journée

Samedi

Stade Aline Sitoé Diatta

17h Essamaye FC - AS Kaffrine

Dimanche

Stade Maniang Soumaré

17h Thiès FC - Etoile Lusitana

Stade municipal de Mbao

17h Port - Diambars

Stade Lamine Gueye

17h ASC Saloum - Amitié FC

Stade Massène Sène

17h Guelwars FC - AS Douanes

Stade municipal HLM

17h Niary Tally - Jamono Fatick

Stade Birane Ly

17h Oslo - Ndiambour

Stade municipal de Bambey

17h AS Bambey - Duc

LOUIS GEORGES DIATTA

Section: 
sport
