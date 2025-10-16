Publié le 16 Oct 2025 - 13:18
COMMUNIQUE DE PRESSE

Air Sénégal accueille son 3ème Airbus A320

Dakar, le 15 octobre 2025 – La flotte d’Air Sénégal s’agrandit avec l’arrivée effective d’un 3ème Airbus A320, configuré bi-classe avec 12 sièges en classe business et 138 en classe économique.

L’appareil de 150 sièges a officiellement intégré la flotte et a effectué son premier vol le mercredi 15 octobre 2025 sur la ligne Dakar-Bamako-Ouagadougou.

Avec désormais 3 Airbus A320 en service, Air Sénégal renforce son réseau régional en Afrique de l’Ouest, au service d’une connectivité plus importante, d’un confort et d’une expérience de voyage optimale pour ses passagers.

« L’arrivée de ce nouvel appareil s’inscrit dans notre dynamique de montée en puissance opérationnelle. Elle permettra de à Air Sénégal de répondre plus efficacement à la demande croissante sur les lignes régionales » a ajouté le Directeur Général d’Air Sénégal, M. Tidiane Ndiaye.

Dans le cadre de sa stratégie de consolidation et d’expansion, Air Sénégal poursuit le déploiement de son plan visant à renforcer la régularité de ses opérations et à accompagner la croissance de son réseau régional et domestique.

A propos d’Air Sénégal :

Créée en 2016, Air Sénégal a démarré ses opérations en 2018, la compagnie ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l’Afrique de l’Ouest s’appuyant sur son hub principal de l’aéroport international Blaise Diagne à Dakar pour relier l’Europe.

La compagnie se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes domestiques, régionales qu’internationales afin de contribuer à la croissance de l’aviation civile africaine.

Air Sénégal est une entreprise dynamique imprégnée de la culture sénégalaise et de l’ESPRIT TERANGA. Ses principales préoccupations sont la sécurité, la fiabilité et la qualité de l’accueil.

Air Sénégal opère actuellement une flotte de sept avions : Deux Airbus A330-900 Neo, trois Airbus A320, deux ATR 72-600, à travers un réseau de 13 destinations que sont : Cap Skirring, Banjul, Praia, Sal, Bamako, Conakry, Ouagadougou, Nouakchott, Abidjan, Casablanca, Bamako, Cotonou et Paris

 

