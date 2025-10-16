Dakar, le 15 octobre 2025 – La flotte d’Air Sénégal s’agrandit avec l’arrivée effective d’un 3ème Airbus A320, configuré bi-classe avec 12 sièges en classe business et 138 en classe économique.

L’appareil de 150 sièges a officiellement intégré la flotte et a effectué son premier vol le mercredi 15 octobre 2025 sur la ligne Dakar-Bamako-Ouagadougou.

Avec désormais 3 Airbus A320 en service, Air Sénégal renforce son réseau régional en Afrique de l’Ouest, au service d’une connectivité plus importante, d’un confort et d’une expérience de voyage optimale pour ses passagers.

« L’arrivée de ce nouvel appareil s’inscrit dans notre dynamique de montée en puissance opérationnelle. Elle permettra de à Air Sénégal de répondre plus efficacement à la demande croissante sur les lignes régionales » a ajouté le Directeur Général d’Air Sénégal, M. Tidiane Ndiaye.

Dans le cadre de sa stratégie de consolidation et d’expansion, Air Sénégal poursuit le déploiement de son plan visant à renforcer la régularité de ses opérations et à accompagner la croissance de son réseau régional et domestique.