Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de l'ouverture de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino s'est exprimé sur le cas d'Omar Abdulkadir Artan, l'arbitre somalien refoulé lors de son arrivée aux Etats-Unis. Le président de la FIFA s'est dédouané de toute responsabilité dans cette affaire.

"C'est malheureux ce qui lui est arrivé mais nous ne contrôlons pas tout. Nous essayons, nous discutons, nous échangeons, nous verrons. Parfois, il est bon de se détendre, de travailler sur tous les aspects et de tenter de trouver des solutions. Se mettre immédiatement à crier et à hurler provoque l'effet inverse de celui recherché.

Nous cherchons toujours des solutions mais il faut bien comprendre que nous ne sommes pas les maîtres du monde, capables de dicter notre loi aux gouvernements et aux forces de police. Nous sommes une organisation sportive", a déclaré Infantino.

Contactée ce mercredi par The Athletic, l'administration Trump a justifié cette décision en évoquant des liens entre l'arbitre et "des membres présumés d'organisations terroristes".