Vainqueur de la Supercoupe d’Europe et champion d’Europe avec Chelsea, Edouard Mendy va entamer sa deuxième saison en Premier League, ce samedi (14h), par la réception de Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté.

Le championnat anglais a repris du service, ce vendredi. Après des vacances bien méritées, les joueurs sénégalais évoluant en Premier League vont retrouver les pelouses ce week-end. Auteur d’une saison fabuleuse, auréolée du titre de champion d’Europe, pour sa première année sous le maillot de Chelsea, un nouveau challenge se présente devant le portier des Blues et ses coéquipiers. Ayant renoué avec le titre continental, les Londoniens tenteront de reconquérir le trophée national pour leur 7e titre de champion d’Angleterre. Le dernier remonte en 2017.

Personnellement, Edouard Mendy, rempart du club londonien, doit confirmer son statut de gardien de classe mondiale. Et rien de mieux qu’un sacre en début de saison pour refaire le plein de confiance. Grâce à leur victoire en Supercoupe d’Europe face à Villareal, les hommes de Thomas Tuchel peuvent aborder la nouvelle campagne avec plus de sérénité. En plus, ils ont l’avantage de débuter à domicile devant les fans qui vont regagner les gradins, après une année d’absence.

Mendy et sa bande accueillent Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, à Stamford Bridge, ce samedi (14h). Cette équipe sourit bien aux Blues qui ont aligné sept victoires successives en championnat dont quatre à domicile. La dernière victoire des Eagles devant Chelsea date de 2017. Avec leur nouveau coach, Patrick Vieira, la bande à Kouyaté essayera de mettre fin à cette série noire face aux champions d’Europe. ‘’Nous sommes prêts, nous croyons en nous-mêmes et nous sommes prêts pour les difficultés auxquelles nous serons confrontés’’, a déclaré le technicien français, lors de sa première conférence de presse d’avant-match de championnat en tant que coach de Crystal de Palace.

Cheikou Kouyaté est pressenti comme titulaire dans l’axe de la défense contre Chelsea.

Mané et les Reds à l’assaut de Norwich

Pour lancer sa nouvelle saison, Liverpool retrouve une vielle connaissance. Il s’agit de Norwich qui revient en Premier League, après une saison en Championship. Cette affiche rappelle celle d’il y a deux ans, quand les Reds remportaient le titre de champion d’Angleterre, mettant fin à 19 ans de disette. Sadio Mané et ses coéquipiers espèrent que les Canaris leur portent bonheur comme en 2019-2020. ‘’Je pense que la très bonne chose à ce sujet est la coïncidence, car la saison où nous avons remporté la Premier League, notre match d’ouverture était contre Norwich et nous avons gagné 4-1’’, a déclaré Mané, ce jeudi, sur Liverpool.com.

Les hommes de Jorgen Klopp partent largement favoris dans cette confrontation qu’ils ont toujours remportée durant les dix dernières années. Le dernier succès des Canaris face au club de la Mersey remonte à 1994 (0-1). Mais l’entraineur de Liverpool ne s’attend pas une partie aussi facile que les dernières années, car dit-il, ‘’toutes les équipes se sont bien préparées’’. ‘’Je suis presque sûr que la pré-saison de Norwich n'était pas mauvaise’’, a indiqué Klopp.

Pour sa part, le coach de Norwich admet la supériorité de son adversaire du jour qui, dit-il, dispose ‘’de joueurs de classe mondiale, un manager de classe mondiale et des fans de classe mondiale’’. Toutefois, Daniel Farke croit en son équipe et au ‘’travail si dur’’ effectué durant la présaison. Selon le technicien allemand, l’équipe est mieux armée qu’il y a deux ans, lorsqu’elle avait perdu (4-1) face et Reds et avait finalement été reléguée. ‘’Nous sommes dans une bien meilleure position cette saison. Nous avons un groupe de joueurs plus expérimentés et nous voulons gagner notre droit de jouer au plus haut niveau un peu plus longtemps.’’

Ismaïla Sarr et Watford, retour en Premier League

Après une saison passée en Championship, Ismaïla Sarr et ses coéquipiers effectuent leur retour en Premier League. Watford ouvre sa saison sur sa pelouse, avec la réception d’Aston Villa, ce samedi (14h). Meilleur joueur des Hornets la saison précédente, avec 13 buts et 4 passes décisives en 39 rencontres, l’ancien attaquant du Stade Rennais sera l’un des piliers de cette équipe qui compte pérenniser son séjour dans l’élite du football anglais. Mais pour y arriver, les Hornets devront soigner leur entrée en matière.

Il y a deux ans, Sarr et ses coéquipiers avaient perdu lourdement (0-3), sur leur pelouse, leur premier match contre Brighton. Et la fin de la saison s’était soldée par une descente aux enfers. ‘’Nous jouerons avec agressivité, avec passion. Nous savons à quel point les points sont importants en Premier League, du premier au dernier point’’, a déclaré le coach de Watford, Xisco Muñoz.

LOUIS GEORGES DIATTA