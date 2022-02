Le portier des Lions empile les trophées, depuis quelques jours. Après avoir remporté la Can avec le Sénégal et être désigné meilleur gardien de la 33e édition, il est champion du monde des clubs avec Chelsea qui a remporté la Coupe du monde des clubs de la Fifa, samedi dernier.

Les succès s’enchainent pour Edouard Mendy. Une semaine après avoir remporté la Coupe d’Afrique des nations (Can), au Cameroun, le portier des Lions a ajouté un nouveau trophée à son armoire. L’ancien portier du Stade Rennais est devenu champion du monde des clubs avec Chelsea. Les Blues ont gagné la Coupe du monde des clubs de la Fifa en s’imposant en finale (2-1), samedi dernier, face à la formation brésilienne, Palmeiras, à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis.

Ce nouveau titre vient gonfler le palmarès très riche du Sénégalais. Mendy a gagné son premier trophée majeur en mai 2021, lorsque Chelsea avait pris le dessus sur Manchester City, sur le score d’un but à zéro, en finale de la Ligue des Champions. C’était la deuxième fois que les Blues remportaient la compétition, après 2012. Grand artisan du sacre européen de Chelsea, avec ses neuf clean sheet, le portier des Lions a aussi battu des records avec les Blues. Il est le premier gardien de but à réussir neuf clean sheets, lors de sa toute première campagne en Ligue des champions. Il a intégré, grâce cette statistique, le cercle restreint des gardiens à avoir atteint ce nombre. Il s’agit de Santiago Canizares pour Valence, lors de la saison 2000-2001 et Keylor Navas pour le Real Madrid en 2015-16.

Ses performances remarquables lui ont valu des consécrations. En août 2021, il a été désigné meilleur gardien de la saison 2020-2021 de l’UEFA. Il a aussi été récompensé au Sénégal pour ses réalisations en sélection nationale et en club. Il a été logiquement élu meilleur joueur de la saison 2020-2021 par l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), en décembre dernier. Le portier des Blues a détrôné Sadio Mané qui a remporté ce trophée, lors des six dernières éditions. Même sur le continent, son mérite est reconnu. C’est ainsi qu’il a été désigné, en juillet 2021 à Accra, meilleur international africain de football de l’année au Ghana Football Awards. Il avait comme concurrents, l’Algérien Riyad Mahrez de Manchester City et l’Ivoirien Franck Kessié du Milan AC.

Absent des nominations au Ballon d’or France Football, l’ancien Rémois a été nommé meilleur gardien de l’année par la Fifa, lundi 17 janvier dernier. Comme une cerise sur le gâteau, Edouard Mendy a été élu meilleur gardien de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations.

Ballon d’or, une bonne option pour la succession de Sadio Mané

Tenant du titre en 2019, Sadio Mané connaitra bientôt son successeur pour le Ballon d’or Caf 2021. L’édition 2020 étant annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Edouard Mendy est cité, avec Mohamed Salah et Ryad Mahrez, parmi les favoris pour remporter ce trophée qui récompense le meilleur footballeur africain de l’année. Avec ses dernières performances à la Can et en club, le Sénégalais semble prendre une bonne option pour le sacre. Si l’Algérien a remporté le titre de champion d’Angleterre avec Manchester City, il n’a pas obtenu des résultats probants avec sa sélection, par contre. L’Algérie, championne d’Afrique sortante, étant éliminée dès la phase de poules.

Pour sa part, l’Egyptien n’a pas réalisé une saison fameuse avec Liverpool et a échoué en finale de la Can face à Mendy. De quoi donner une avance au portier des Lions.

LOUIS GEORGES DIATTA