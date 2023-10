Battu en demi-finales du Championnat du monde des sourds par l’Ukraine, le Sénégal a toujours une chance de rentrer avec une médaille. Mais il faudra battre d'abord l'Égypte pour la petite finale prévue ce vendredi.

La belle histoire des Lions malentendants à la Coupe du monde en Malaisie n'a pas encore fini de faire de l'écho, malgré l'élimination en demies finales par l'Ukraine, ce mercredi. Les Lions pourront se consoler avec un dernier match comptant pour la médaille de bronze, face à une autre nation africaine : l'Égypte.

Donc, les Lions vont devoir vite oublier la déception causée par cette élimination, d’autant plus qu’ils ont toujours une chance de marquer un peu plus de leur empreinte ce tournoi. En effet, ils joueront pour remporter la médaille de bronze face à un adversaire qui ne se lasse plus d'en découdre avec le Sénégal, un adversaire que l'on n’arrête plus de croiser depuis plusieurs années maintenant, toutes compétitions et disciplines confondues, puisque ce sera l’Égypte en face ce vendredi.

En dépit du pédigrée de ses adversaires, le Sénégal a jusqu’ici toujours réussi à trouver des solutions pour se hisser au tour suivant. La victoire face aux États-Unis avait ravi plus d'un tout en poussant les Sénégalais à plus s'intéresser à ce tournoi.

Il faut dire que pour la rencontre face aux Ukrainiens, la marche était légèrement un peu plus haute, même si la décision du match s'est faite au bout du bout et aux tirs au but.

L’Ukraine, l’une des nations les plus dégourdies dans cette discipline, avait plus d'expérience, donc plus de chance pour s'imposer au bout d’une interminable séance de tirs au but 7-8.

Nonobstant cette défaite, les valeureux Lions ont pu bénéficier des hommages du président de la République et du Premier ministre et ministre des Sports. "Je renouvelle mes félicitations à nos Lions et à leur encadrement pour leur brillant parcours en Coupe du monde des malentendants. Chers Lions, en perdant aux tirs au but en demi-finales, vous n’avez pas démérité. La Nation est fière de vous. Jërëjëf !", pouvons-nous lire depuis la page Facebook du chef de l'État.

Le candidat désigné de Benno Bokk Yaakaar y est aussi allé de son commentaire. "À nos Lions qui s’inclinent en demi-finales du Mondial de football des sourds : votre performance est un exploit ! Vous vous êtes battus vaillamment face à une équipe de taille et vous pouvez être fiers de vous. Je suis persuadé que cette expérience vous servira pour revenir plus forts. Tous nos encouragements pour décrocher la 3e place !", a aussi publié Amadou Ba sur la plateforme X.

Un avant départ "bruyant"

Rappelons qu'en dépit de leur parcours plus que salutaire, tout n'a pas été facile pour ces Lions. La période de leur blocage à l'aéroport, car les billets d'avion faisaient défaut, cristallise un peu les conditions difficiles dans lesquelles ils ont participé à ce tournoi. "L’équipe nationale de football des sourds, qui devait initialement prendre son envol le 18 septembre en direction de la Malaisie pour participer au Championnat du monde, se trouve toujours en attente de recevoir ses billets d’avion ainsi que les frais liés à l’hébergement. À la date du 19 septembre, les billets n’ont toujours pas été délivrés. Cette situation est préoccupante et impacte la préparation de nos athlètes pour cette compétition internationale’’, avait alerté un communiqué des instances du football.

Mamadou Diop