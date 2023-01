Le Sénégal est qualifié en quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football Algérie-2022. Les Lions s’imposent face à la RD Congo (3-0) et terminent à la première place du groupe B, avec 6 pts.

L’équipe du Sénégal, qui s’est mise en difficulté après sa défaite contre l’Ouganda, a très bien géré sa dernière sortie dans la poule B du Championnat d’Afrique des nations (Chan) de football. Les Lions se sont qualifiés pour les quarts de finale en corrigeant la République démocratique du Congo (4e, 2 pts) sur le score de trois buts à zéro, hier, pour le compte de la 3e et dernière journée. Cette deuxième victoire permet au Sénégal de prendre la tête du groupe B, avec 6 pts, devant la Côte d’Ivoire (2e, 4 pts), qui a défait (3-1) l’Ouganda (3e, 4 pts).

Ayant enchainé deux nuls, la RD Congo avait besoin absolument de victoire pour accéder au second tour du Chan. Pour cela, les protégés du coach Otis Ngoma n’avaient pas d’autre choix que d’attaquer le camp sénégalais en s’appuyant sur la percussion et la vitesse des hommes de couloir. Devant ce cas de figure, le sélectionneur national du Sénégal ne pouvait pas se permettre de reconduire son système à trois défenseurs. Pour contrer les fulgurances congolaises sur les côtés, Pape Thiaw opte pour un 4-3-3 en replaçant Mamadou Sané à droite et Cheikh Tidiane Sidibé à gauche, sur la même ligne que l’axe central composé d’Ousmane Diouf et de Cheikh Oumar Ndiaye. Au milieu de terrain, on retrouve le trio Ousmane Kane, Elimane Cissé, Lamine Camara, qui avait démarré le match contre la Côte d’Ivoire (1-0). En attaque, il y a Malick Mbaye et Pape Diallo sur les flancs droit et gauche, et Cheikh Ibra Diouf en pointe.

Les Congolais tentent de prendre le jeu à leur compte. Ils parviennent à installer le jeu dans le camp sénégalais pendant un moment, mais sans se montrer véritablement dangereux. Ce sont les Sénégalais qui vont se signaler les premiers, à la 7e mn, par un refusé pour position de hors-jeu. À cause des pertes de balle, les hommes de Pape Thiaw se mettent en difficulté, pressés par l’adversaire. Ils ne vont pas tarder à trouver le chemin des filets. Sur un corner, Sidibé donne en retrait à Lamine Camara qui envoie un tir contré par la défense du Congo. Opportuniste, Ousmane Diouf prolonge le cuir au fond des filets et permet au Sénégal de mener au score (1-0, 26e). Pressés par l’envie d’égaliser, les Congolais se portent à l’offensive et ouvrent des espaces que l’adversaire tente de mettre à profit. Les Léopards vont subir le coup fatal à la 30e mn. Surpris par la course d’Ibra Diouf, qui se dirigeait droit au but, Mondeko tacle l’attaquant et prend un carton rouge.

En seconde période, les Congolais se lancent à l’abordage pour remettre très vite les pendules à l’heure. Ils n’y arrivent pas, cependant. Aidés par leur supériorité numérique, les Lions dominent la partie, mais manquent de justesse dans le dernier geste. À la 69e mn, Malick Mbaye reprend un centre de Cheikh Ibra Diouf et envoie une tête piquée repoussée en corner par Siadi. Les Sénégalais vont enfoncer le clou, cinq minutes plus tard (74e), grâce à Pape Diallo, qui contrôle, fixe, puis bat le portier du pied droit. Le coup de grâce est venu à la 80e mn. Sur un tir de Malick dévié par le défenseur, Siadi n’arrive pas à se saisir de la balle et l’envoie dans son propre but (3-0).

Après onze ans d’absence, le Sénégal réussit son come-back et poursuit l’aventure algérienne. Mission accomplie pour Pape Thiaw et ses joueurs, qui attendent de connaitre leur adversaire, qui sera le premier de la poule D (entre l’Angola, le Mali et la Mauritanie).

LOUIS GEORGES DIATTA