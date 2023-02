L’équipe du Sénégal a décroché une qualification historique en finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan), en battant celle de Madagascar (1-0) hier, en demi-finales.

Le dernier acte de la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) va opposer l’Algérie, pays organisateur, au Sénégal. Pape Thiaw et ses joueurs n’ont pas raté ce rendez-vous avec l’histoire, en décrochant la première qualification du Sénégal en finale du Chan-2022. Les Lions ont battu, hier, la sélection locale de Madagascar sur le score d’un but à zéro.

On ne change pas une équipe qui gagne. C’est cette assertion que Pape Thiaw a appliquée, en reconduisant le 4-1-4-1 de la dernière sortie face à la RD Congo, avec les mêmes hommes. Ainsi, Mamadou Sané, à droite, et Cheikh Tidiane Sidibé, à gauche, sont alignés aux côtés de l’axe central Ousmane Diouf et Cheikh Oumar Ndiaye. Au milieu de terrain, Ousmane Kane est mis comme sentinelle, derrière Lamine Camara et Moussa, à qui le coach a renouvelé sa confiance, et Malick Mbaye et Pape Diallo sur les flancs droit et gauche. Cheikh Ibra Diouf est positionné à la pointe de l’attaque.

Ce coaching du coach a bien réussi, puisque le Sénégal a réalisé une bonne entame de match. Avec une forte agressivité sur la première ligne malgache, les hommes de Pape Thiaw ont remporté la bataille du milieu. Coupant les transitions de l’adversaire, ils ont pu récupérer très haut la balle et amorcer des attaques dangereuses. Les Lions ont réussi à trouver très tôt le chemin du but grâce à Pape Diallo (5e). Sur un centre de Malick Mbaye, l’attaquant de Génération Foot a repris de la tête et trompé le portier malgache Rakotoasimbola.

Grâce à ce but matinal, les joueurs sénégalais ont pris une ascendance psychologique sur cette équipe malgache qui est réputée pour sa puissance offensive. Mais les hommes de Romuald Rakotondrabe ont perdu leur football face à des Lions affamés.

Une maladresse déconcertante

Malgré cette maitrise de la rencontre, les protégés de Pape Thiaw n’ont pas su tuer le match. Et les occasions pour sceller le sort de la rencontre n’ont pas manqué. Dès la première période, le Sénégal aurait pu creuser l’écart. Mais comme à leur habitude, les Lions ont perdu la lucidité devant les cages. À la 20e mn, Cheikh Ibra Diouf a récupéré une mauvaise passe de l’adversaire. Mais pressé par Rakotoasimbola, l’attaquant ne parvient pas à cadrer son tir. Six minutes plus tard, c’est au tour de Pape Diallo de se fourvoyer face au gardien de but adverse. L’attaquant de GF, servi par Malick Mbaye, a repris la balle qui est malheureusement repoussée par le portier.

En seconde période, la domination sénégalaise a repris de plus belle. À la 48e mn, suite à un cafouillage dans la surface de réparation des Baréas, le joueur malgache lobe son portier de la tête. Heureusement pour lui, le ballon a percuté la barre transversale. À la 71e mn, Cheikh Ibra Diouf s’est retrouvé à nouveau dans une position favorable. Dans sa course, l’attaquant de Teungueth FC dribble le portier, mais manque le cadre. Pape Diallo (84e) non plus ne fera pas mieux pour son deuxième face-à-face avec Rakotoasimbola. Il a envoyé le ballon largement au-dessus du but.

À force de rater leurs opportunités de but, les Lions se sont mis en difficulté. Car les Malgaches ont repris le match en main, aidé aussi par la fatigue qui gagnait l’adversaire. Mais les Baréas n’ont pas pu se montrer décisifs.

Le Sénégal vise une première étoile au Chan, ce dimanche, face à l’Algérie, qui s’est qualifiée en finale en étrillant le Niger sur le score de cinq buts à zéro, hier.

LOUIS GEORGES DIATTA