C’est la première sélection à se qualifier pour les quarts de finale du CHAN 2022. L’Algérie fait déjà le carton plein dans le Groupe A après sa victoire sur l’Ethiopie ce mardi au stade Nelson Mandela de Baraki. Moins flamboyante dans le jeu lors de sa première sortie face à la Libye, l’Algérie a monté un tout autre visage aujourd’hui. Même si l’Ethiopie a fait preuve d’une belle résistance pendant les 90 minutes, elle s’est inclinée sur la plus petite des marges grâce à l’avant-centre de l’USM Alger Aimen Mahious à la 52e minute. Il marque déjà son deuxième but personnel dans cette compétition. Avec six points soit deux victoires en autant de sorties, l’Algérie prend les commandes du Groupe A et se qualifie pour les quarts de finale avant même la troisième journée face à la Mozambique, son dauphin, le samedi 21 janvier 2023 à 19h.

…La Caf ouvre une procédure contre le Maroc

Pour la première fois depuis que le Maroc a annoncé qu’il renonce à participer au CHAN 2022, la Confédération africaine de football (Caf) a officiellement réagi lundi soir par le biais d’un communiqué. ‘’La Commission d'organisation du CHAN a saisi l'instance judiciaire compétente de la Caf au sujet de l'absence du Maroc au match prévu hier (dimanche, ndlr) à Constantine contre le Soudan’’, a ainsi annoncé l’instance panafricaine. Même si le forfait des Lions de l’Atlas était acté depuis vendredi, la Caf avait jusqu’à présent fait comme si de rien n’était.

Dimanche, à Constantine, le Soudan avait donc dû se présenter au coup d’envoi de la rencontre afin que l’arbitre constate l’absence du Maroc. Le Royaume chérifien encourt désormais des sanctions pouvant aller jusqu’à 150 000 dollars d’amende et l’exclusion des deux prochaines éditions du CHAN. En raison de ce forfait, le groupe C du CHAN 2022 va se jouer avec seulement trois équipes : Madagascar, vainqueur surprise du Ghana (2-1) dimanche, et le Soudan. ‘’Il a été décidé que le groupe C sera composé de trois équipes, avec pour conséquence directe la qualification des deux premières équipes pour la phase à élimination directe’’, a ainsi annoncé la Caf.

Les groupes D et E comptant également trois équipes en raison du nouveau format du CHAN, la compétition se jouera donc avec trois poules à trois équipes et l’autre voie aurait consisté à acter que le meilleur 2e de ces trois poules accéderait aux quarts de finale, une décision qui semblait plus juste du point de vue de l’équité sportive. Rappelons que le Maroc a renoncé à se rendre au CHAN, suite au refus d’Alger d’autoriser un vol direct Rabat-Constantine en raison de la fermeture de l’espace aérien avec leur voisin décrété par les autorités algériennes en septembre 2021.