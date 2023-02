Le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a célébré, hier, ses 25 ans d’existence à Guédiawaye, sous forme d’un meeting, en présence de presque tous les leaders de l’opposition. L’occasion a été saisie par le fils de Serigne Moustapha Sy, du nom de Cheikh Ahmed Tidiane Sy dit ‘’Capitaine’’’ pour informer que le combat pour la libération du peuple ne fait que commencer. Présent à la rencontre, Ousmane Sonko a aussi invité Macky Sall à retenir ses ‘’milices’’.

Pour célébrer ses 25 ans d’existence, le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR) a organisé hier un grand meeting au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Ce dernier a refusé du monde. Une foule en vert et blanc, les couleurs de cette formation politique. Venu présider la rencontre, le fils du guide des moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy dit ‘’Capitaine’’ a précisé qu’il n’est pas membre de PUR, mais qu’il est attaché à la parole de son père Moustapha Sy. ‘’Vous êtes dans la démocratie, moi la monarchie. Vous allez avoir la paix, vu que vous avez tout remis entre ses mains. On parle de 25 ans ou de 50 ans, mais c’est le même combat. C’est la mondialisation. La 3e guerre mondiale a démarré, ces dernières années. Je ne vais pas entrer dans les détails, faute de temps. Il y a la diversion et le divertissement. Ils sont pareils, mais on a militarisé l’un et banalisé l’autre’’.

Il ajoute : ‘’Ils ne veulent pas qu’on parle des choses qui font avancer le pays, mais de parler des futilités du genre : la série et le match de football. Ils ne veulent pas que vous parliez des choses qui font bouger le pays, sinon vous allez savoir le pourquoi. Ils ne méritent pas de vous diriger. Toutes ces personnes qui ont été élues, la seule chose qui leur tient à cœur, c’est comment se faire des sous. Leur première action, une fois élue, est de se taper une maison en Europe pour chercher un endroit où se cacher, une fois les ressources pillées. Le peuple sénégalais ne les intéresse pas. (…). Le vrai combat est celui que Gorgui mène depuis des années. Il s’agit de la lutte contre les choses qui ne font pas avancer le pays, pour ne pas dire des futilités. C’est cela son combat.’’

Ainsi, il lance aux militants : ‘’Il faut faire attention. J’encourage les membres de Yaw, car les choses ne font que commencer. Si vous pensez que c’est déjà chaud, vous n’avez encore rien vu. Les intimidations et harcèlements n’ont pas encore démarré. C’est le début. Il faudra que vous le sachiez. Il faut faire face. C’est une question des Sénégalais, de civilisation, d’intérêt général. Il faut être courageux. Tous les maux qui gangrènent la société que vous pensez avoir dépassés, ce n’est pas encore le cas. Soyez debout et prêts à combattre avec des convictions. Soyez soudés aussi, c’est important.’’

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang s’invitent à la rencontre

Lors de cette rencontre, les absents les plus présents ont été les députés Massata Samb et Mamadou Niang, incarcérés à Rebeuss depuis des mois, pour avoir giflé la députée Amy Ndiaye Gniby. ‘’Là où ils sont (en prison), ils purgent une peine au nom de tous les Sénégalais. Si c’était tombé sur d’autres personnes, elles allaient se battre pour les libérer. C’est des frères de foi, de conviction, de sang. Ils n’ont rien fait. Je suis allé leur rendre visite. Ils étaient zen. Ils m’ont dit qu’ils sont fiers. Si c’était à refaire, selon eux, ils allaient le refaire. Ils ont fait ce qu’ils devaient faire pour défendre leur guide. C’est un excellent état d’esprit de savoir qu’on est quitte avec son guide, son Seigneur. Je profite aussi de l’occasion pour dire qu’à la sortie du meeting, je vais vous inscrire dans une salle de boxe, car les coups de deux députés n’ont pas été bien portés. Sinon, ils allaient faire plus de dégâts. Puisque la situation l’exige, il faut savoir comment porter de bons coups’’, a persiflé le jeune marabout.

Le président de la coalition des leaders de Yaw, Habib Sy, n’a pas raté le président de la coalition BBY, avant de s’adonner à des déballages. ‘’Macky Sall n’a pas pris exemple sur Senghor, Abdou Diouf et Wade. Ils avaient l’habitude de tendre la main à l’opposition, quand le pays était sous tension. Wade faisait mieux, car il leur donnait de l’argent pour les compenser. Mais Manioukh (Macky Sall), lui, est têtu comme une mule. S’il savait, il allait changer d’attitude, car il y a des intouchables. À l’époque de Wade, quand on avait lancé des lacrymogènes dans la Zawya, un dignitaire m’a appelé au téléphone pendant 15 minutes pour me dire que c’est fini pour lui. Que Macky fasse attention, s’il était intelligent, il allait revoir sa copie. Serigne Moustapha a confié un secret à Youm et à nous. Nous le croyons, puisque ce qu’il dit arrive toujours. C’est une erreur de ne pas être membre de la coalition, car cette coalition a des secrets. Macky a la frousse, à chaque fois qu’on parle de Sonko ou de Serigne Moustapha Sy. L’homme qui nous dirige a un problème de cerveau’’, a martelé l’ancien ministre d’État sous le régime Wade.

Pour lui, la paix et la stabilité sont au-dessus de la Constitution, des lois et autres.

Sonko : ‘’L’autre jour, des FDS voulaient éviter qu’on tire sur moi’’

Ousmane Sonko, dans sa prise de parole, a soutenu que le PUR est l’un des plus grands partis de ce pays. Son compagnonnage avec cette formation politique, selon lui, ne date pas d’aujourd’hui. Beaucoup de cadres et intellectuels du pays sont membres du PUR. ‘’Avec notre compagnonnage avec PUR, nous avons compris que c’est un parti loyal, discret. Il n’est pas anodin. Il est basé sur du solide. Nous estimons le PUR à cause de sa couleur qui incarne notre religion et notre verte Casamance. Ce qui me lie à PUR est nombreux’’, a déclaré le leader de Pastef.

‘’Dans 12 mois, a-t-il ajouté, celui qui doit diriger le pays est membre de Yaw. Qu’il soit moi, Moustapha Sy, Gakou, Khalifa… Il ne va pas sortir de Yaw. J’ai entendu qu’il (Macky Sall) croit trop au fétichisme. Qu’il sache que ce n’est pas de la magie noire qui va le retenir au pouvoir. S’il croit à ça, il a tort. S’il pense qu’avec la police, la gendarmerie et la justice, il va rester au pouvoir, il rêve. Qu’il sache que c’est fini pour lui. Gassi. Game is over. Qu’il prenne ses bagages et quitte le pouvoir’’. Ousmane Sonko de poursuivre : ‘’Depuis 12 ans, il ne cesse de faire du mal à des gens ; de l’humiliation et de l’intimidation. La paix et la stabilité dans ce pays sont nos matières premières. Il est le premier président à créer des milices qui infiltrent la police, la gendarmerie pour lancer des lacrymogènes et tirer des balles réelles sur des Sénégalais. Qu’il retienne ses milices. Nous pouvons le faire, mais nous avons refusé. Nous avons tous les moyens de créer des milices.’’

Ainsi, il est revenu sur les incidents derniers et le fait d’avoir été extirpé de son véhicule et conduit chez lui à bord d’un véhicule des FDS. ‘’Ce qui s’est passé l’autre jour sur la corniche est du jamais vu. Les FDS m’ont pris dans leur véhicule blindé, puisqu’elles ne pouvaient pas les arrêter et m’amener chez moi. Elles voulaient éviter qu’on tire sur moi, car des milices de Macky Sall étaient dans la foule. C’est une honte pour le Sénégal. S’il ne fait pas attention ou il s’entête ou touche un membre de cette coalition, le peuple va le sortir du palais et le trainer dehors dans la rue, comme les autres dictateurs des autres pays. Qu’il sache raison garder’’.

En outre, il a promis qu’ils vont organiser une grande mobilisation prochainement. Ils veulent une mobilisation de plusieurs milliers de personnes pour ce giga meeting. ‘’Pour que Macky sache que le peuple est avec nous, que les FDS ne peuvent rien contre lui. Le jour qu’on va se lever pour aller au palais, il ne pourra pas nous en empêcher et personne ne pourra le sauver. Ce ne sera ni la police encore moins la gendarmerie’’, a tonné le leader de Pastef.

Pour sa part, Oulimata Guiro, la présidente du Mouvement des femmes du PUR, a soutenu que les femmes du parti sont prêtes pour la prochaine Présidentielle. ‘’Nous sommes prêtes. Pour la caution, ne vous en faites pas. Si c’était aujourd’hui, j’allais la donner à l’instant. Il suffira juste d’écrire un chèque de 60 millions F CFA et le tour est joué. Nous attendons. Juste de la patience et de la persévérance. Si Serigne Moustapha Sy dit qu’il va élire le prochain président, il faut le croire. Je le répète ici, nous sommes prêtes, nous les femmes. Nous sommes à l’écoute. Je profite aussi de l’occasion pour dire à tout le monde d’aller récupérer sa carte d’électeur’’, a confié la dame.

Cette rencontre a enregistré la présence d’El Hadj Malick Gakou, le leader du Grand parti, de Moussa Tine de Penco, Boubacar Camara, Me Abdoulaye Tine et du maire de la ville de Guédiawaye Ahmed Aïdara, entre autres.

CHEIKH THIAM