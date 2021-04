Où Sergio Agüero (32 ans, 15 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) jouera-t-il la saison prochaine ? En fin de contrat avec Manchester City, l’attaquant a déjà annoncé son futur départ et le FC Barcelone et la Juventus Turin sont notamment annoncés sur les rangs.

Mais une autre piste prend de plus en plus d’épaisseur : celle menant à Chelsea. Ce mercredi, The Evening Standard confirme la tendance et affirme que le Kun souhaite en priorité rester en Premier League afin de tenter de battre quelques nouveaux records.

Actuellement, l’Argentin est le 4e meilleur buteur de l’histoire de la PL avec 181 buts et il espère pouvoir dépasser Andy Cole, 3e avec 187 réalisations, voire Wayne Rooney, 2e avec 208 buts (le leader Alan Shearer et ses 260 réalisations sont en revanche inatteignables). Un objectif qui confirme le statut de favori des Blues, prétendant anglais le plus crédible du Sud-Américain, dans ce dossier.