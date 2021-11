Avant de crever l'écran avec Chelsea, Édouard Mendy (29 ans, 15 matchs toutes compétitions cette saison) a passé une saison, en 2015-2016, du côté de l'Olympique de Marseille. Une séquence brièvement évoquée par le gardien sénégalais. "J'ai eu la possibilité de rester à Marseille, mais il n'y avait aucun intérêt à le faire pour être troisième gardien derrière Steve (Mandanda) et Yohann (Pelé).

Je venais de me relancer, des clubs de Ligue 2 me contactaient, donc le challenge, c'était de trouver un club ambitieux qui pouvait m'offrir du temps de jeu. Attention, je sortais d'une saison avec la réserve de l'OM, donc je n'allais pas exiger une place de numéro un, mais je cherchais une opportunité de montrer mes capacités", a indiqué le portier londonien pour So Foot.