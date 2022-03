Lors d’un entretien avec le magazine ‘’Onze Mondial’’, l’excellent gardien de Chelsea, Edouard Mendy (30 ans, 30 matchs toutes compétitions cette saison), est revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille en 2015. Interrogé sur un possible retour en terres phocéennes à l’avenir, l’international sénégalais, qui garde un attachement certain pour les Olympiens, ne promet pas de rejouer sur la Canebière.

"J'aurais kiffé être le gardien numéro un de l'OM, mais devant moi, il y avait Steve Mandanda, Yohann Pelé et Florian Escales qui était l'espoir du club à ce poste. Même si j'avais dans mon rêve le plus fou cette pensée-là, la réalité était autre, c'était bouché de chez bouché de chez bouché. Il n'y avait aucune voie pour y arriver. (...) Est-ce que je pourrais devenir le gardien de l'OM dans quatre ou cinq ans ? (rires) On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je me concentre sur Chelsea et j'ai encore de belles choses à faire ici, si Dieu le veut", a expliqué le portier des Blues.