La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a tenu, hier à Dakar, une conférence de presse sur la situation sociale nationale. Ce, pour dénoncer vigoureusement sa non-implication aux concertations nationales sur les prix des denrées et invite le gouvernement à tirer les leçons de la pandémie de Covid-19 pour protéger l’économie sénégalaise.

En conférence de presse, hier à Dakar, la CNTS, par la voix de son secrétaire général et porte-parole du jour Mody Guiro, a dénoncé sa non-implication aux concertations nationales sur les prix des denrées alimentaires. D'après les syndicalistes, aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies pour que l’État s’engage résolument vers l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et des travailleurs du Sénégal.

En effet, les populations vivent un calvaire sans précédent, avec la dégradation continue du pouvoir d’achat, conséquence de la hausse incontrôlée des prix des denrées de première nécessité et des produits de consommation courante. Mody Guiro de souligner : de la santé à l’éducation, en passant par l’agriculture, l’élevage, le transport, les industries hôtelières, la pêche, les industries alimentaires et l’économie informelle, aucun secteur n’est aujourd’hui épargné par la crise.

À peine sorti de la pandémie de Covid-19 avec les énormes sacrifices consentis par les populations et les travailleurs pour accompagner le gouvernement dans la lutte pour amoindrir les effets de la crise, le monde fait face encore aux conséquences du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Ainsi, cette crise, au-delà de son impact sur la stabilité du monde, provoque la récession économique avec des taux d’inflation jamais égalés. Autant de raisons, selon le secrétaire général de la CNTS, qui doivent obliger les gouvernements africains en général et sénégalais en particulier à prendre rapidement les mesures nécessaires pour sortir les populations de cette situation.

Dernièrement, le gouvernement a initié une série de rencontres avec les employeurs et les consommateurs, pour aborder la lancinante question de la vie chère. Saluant cette initiative, Mody Guiro est d'avis que l’État doit, rapidement, réaliser l’autosuffisance alimentaire, le plein emploi des jeunes, l’extension de la protection sociale aux couches vulnérables, la baisse du loyer, le contrôle de l’effectivité de la baisse des prix des denrées et des produits de consommation courante, etc. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal appelle le gouvernement à résoudre aussi les problèmes d’équité et de justice sociales dans les secteurs laissés en rade par les dernières augmentations du salaire des agents de l’État, en prenant en compte certains départements ministériels et l’Administration centrale, la Fonction publique locale, mais aussi le secteur parapublic, notamment la Saed, l’Anida, la Sodagri, les GTS, la DPV, les PATS des universités, etc.

Par ailleurs, la CNTS dénonce la remise en cause des barèmes des salaires des travailleurs nationaux sur les plateformes pétrolières offshore et onshore, et demande leur alignement aux taux des travailleurs étrangers. Dans le secteur de l’hôtellerie, souligne le secrétaire général de la CNTS, "nous constatons la remise en cause des acquis des travailleurs tels que la restauration des travailleurs, la prise en charge du transport, l’application de l’équivalence, malgré l’accord obtenu avec le patronat". Aussi, la CNTS exige la priorité d’embauche aux travailleurs licenciés pendant la période de la pandémie de Covid-19.

Sur la même lancée, la CNTS invite le gouvernement à accélérer le programme des logements sociaux, tout en facilitant l’accès aux populations, la baisse des prix des loyers, la suppression des commissions de courtage et la réduction de la caution à un mois. Face aux discriminations sur les médicaments génériques de la part des pays du Nord, dit Mody Guiro, "il nous semble important que le gouvernement soutienne fortement l’industrie pharmaceutique nationale, si l’on sait que de nos jours, la qualité de leurs produits répond aux standards internationaux et que la production nationale peut être d’un grand apport pour la santé des populations, mais aussi en ce qui concerne l’approvisionnement et la baisse des prix des médicaments".

De plus, la CNTS demande au gouvernement d’ouvrir des consultations, dans les meilleurs délais, afin de trouver des solutions dans le secteur de la santé et le règlement du cas des décisionnaires.

Dans ce même ordre d’idées, la CNTS dénonce le licenciement abusif des délégués du personnel de Sen’Eau et d’Expresso. La CNTS demande également au gouvernement de trouver des solutions au chômage des marins pêcheurs, faute de licences de pêche des bateaux et à mettre fin à l’utilisation abusive des contrats d’apprentissage et/ou à durée déterminée dans plusieurs secteurs. La CNTS invite également le gouvernement à ouvrir des discussions sérieuses avec les travailleurs de La Poste pour des solutions de sortie de crise du secteur postier. Tout en restant solidaire aux revendications des travailleurs de l’Asecna, la CNTS exhorte les partenaires à un dialogue en vue de trouver une issue heureuse dans l’intérêt de l’Afrique.

Enfin, la CNTS demande au Premier ministre de mettre en place un planning devant lui permettre de renforcer le dialogue social, mais aussi faire l’inventaire des différents accords signés avec les organisations syndicales, en recevant les partenaires sociaux dans les meilleurs délais, pour discuter des préoccupations du monde du travail.