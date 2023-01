Lors du camp de chirurgie oculaire gratuit organisé à l'intention des malades atteints de cataracte dans la région de Dakar par l’ONG humanitaire koweitienne Direct Aid Society, à Yeumbeul, le coordonnateur national du Programme de la promotion de la santé oculaire au ministère de la Santé a rappelé le travail abattu par l'équipe qu'il pilote. Selon Dr Moctar Badiane, médecin ophtalmologiste, l'ONG appuie son département dans ce sens depuis plusieurs années. Ainsi, sur un objectif de 1 000 patients, plus de 5 000 patients ont été consultés.

"Le suivi va se faire sur place après l'opération. Avant, c’était difficile pour le suivi, mais là nous avons proposé de faire un suivi. C'est une obligation de suivre les malades opérés et ils le seront correctement selon les normes édictées par le Programme national de promotion de la santé que nous avons l'honneur de diriger. Les cas qui étaient éligibles pour ce camp, c'était la cataracte, mais nous avons suivi des patients atteints de glaucome et bien d'autres maladies. Ils ont été référés dans leurs zones de responsabilité et ceux qui sont proches de Yeumbeul ont eu à bénéficier d'un autre rendez-vous pour pouvoir prendre en charge ces maladies chroniques", a expliqué le médecin. Avant de se réjouir du nombre de patients opérés depuis que le ministère de la Santé a commencé sa collaboration avec l'ONG Direct Aid Society.

..."C’est une pathologie qui touche, en grande partie, les personnes âgées. Cette campagne est axée sur la cataracte, parce que c'est la principale cause de cécité dans notre pays. Près de 30 000 cas sont recensés toutes les années et la bonne partie est opérée, mais il y a tout le temps des personnes laissées en rade par difficulté d'accessibilité géographique ou bien financière et c'est dans des activités sociales de ce genre que nous les prenons en charge. Le coût de la prise en charge des patients de la cataracte varie entre 30 000 et 100 000 F CFA. À travers le programme que nous avons mis en place, cette chirurgie est accessible. Il faut dire que la plupart des patients atteints de la cataracte sont du troisième âge et nous avons le plan Sésame qui prend cela en charge. Nous sommes en discussions avec la CMU pour essayer de voir comment on peut faciliter cette prise en charge. Mais des efforts sont en train d'être faits et quel qu'en soit le prix, il y aura toujours des personnes qui seront rencontrées", a-t-il indiqué. Donc, il faudra, selon lui, faire de la sensibilisation pour un changement de comportement vis-à-vis des maladies oculaires.

...Le directeur général adjoint de l'ONG, pour sa part, a rassuré quant à la pérennisation de la collaboration avec le ministère de la Santé, pour la prise en charge des personnes atteintes de la cataracte : "Nous sommes à Yeumbeul en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'année dernière, nous avions un objectif de 15 000 patients opérés et on est presque arrivé à cet objectif. Pour cette année, nous comptons améliorer la collaboration en prenant en charge les malades de la cataracte dans les différentes régions du Sénégal", a promis Said Obari.