Avec près de 2 000 candidatures reçues cette année, la sélection des meilleures startups africaines était un défi. Sur ce, la journée de sélection finale de startups africaines a été tenue hier à l’Institut français de Dakar. Les 11 lauréats primés recevront chacun 20 mille dollars.

StartupBootcamp Afritech, en partenariat avec la Der/FJ, a mis en place un concours des meilleures startups africaines opérant dans les domaines des télécoms et de la technologie. Deux mille candidatures ont été reçues cette année. Les journées de sélection finale des meilleures startups africaines se sont tenues, les 18 et 19 janvier, à l’Institut français de Dakar. Après délibération, 11 lauréats ont été primés, tandis que 10 startups vont être sélectionnées dans l’accélérateur.

Joojo Ocran, qui dirige l’accélération Asip du groupe Telecel, renseigne que les startups africaines finalistes vont travailler avec eux, pour découvrir le monde du numérique. À l’en croire, ceux qui vont gagner percevront 20 mille dollars et bénéficieront d’un accompagnement des experts qui sont en partenariat avec Startupbootcamp AfriTech.

‘’Ce projet donne l’opportunité de montrer ce que nous faisons au monde entier’’, déclare Joojo Ocran, qui souligne que les 20 startups vont représenter 13 pays africains dont le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, le Maroc, etc.

Il invite, ainsi, les jeunes à s’impliquer dans ce projet. ‘’Avec l’Internet, les opportunités sont nombreuses. C’est le moment d’innover, d’identifier les vrais problèmes et de les résoudre’’, lance-t-il. Il invite aussi l’État à mettre plus de moyens, notamment financiers.

Selon Adrien Schwarz, Senior Innovation Lead à la Der/FJ, avec la Délégation générale de l’Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, ce soutien est apporté par le biais de services financiers et non financiers, avec l’accent sur les secteurs qui incluent la technologie et l’innovation. D’où la création du l’incubateur D-hub. ‘’On est très heureux de collaborer sur ce programme. Cela permet, d’une part, aux entrepreneurs du Sénégal d'avoir une ouverture sur l’international, en particulier sur le continent africain’’, dit-il.

Et de poursuivre : ‘’C’est aussi important pour la création de l’écosystème, pour permettre aux startups du Sénégal de collaborer avec Startupbootcamp, afin de créer une nationalisation.''

En outre, ajoute-t-il, cela va montrer que le Sénégal est l’épicentre, parmi les pays francophones, de l’activité de startups.

Pour rappel, le programme d'accélération Asip du groupe Telecel, soutenu par StartupBootcamp AfriTech, est là pour aider les fondateurs de startups à développer rapidement leurs entreprises, en leur fournissant un accès direct à un réseau international de mentors, du contenu, des partenaires et des investisseurs dans leur secteur d'activité.

DIANA DIA (Stagiaire)