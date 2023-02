Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) fête sa 160e année cette année. Il est prévu dans ce cadre une série d’activités visant à porter secours à des millions de personnes victimes de conflits armés. ‘’Les progrès technologiques ont radicalement modifié la physionomie de la guerre depuis 1863. Mais une chose reste hélas inchangée : le niveau de souffrance enduré par les civils touchés par un conflit.

Le cofondateur du CICR, Henry Dunant, a écrit ceci il y a 160 ans, après avoir été témoin des horreurs sur un champ de bataille : ‘’Les maisons sont trouées, lézardées, détériorées et leurs habitants qui ont passé près de vingt heures cachés et réfugiés dans leurs caves, sans lumière et sans vivres, commencent à en sortir. Leur air de stupeur témoigne du long effroi qu’ils ont éprouvé’’, rapporte-t-on dans une note reçue hier à ‘’EnQuête’’.

Des propos qui restent actuels, plus d’un siècle et demi après. ‘’Après 160 ans de travail, le Comité international de la Croix-Rouge peut dire que le monde a fait de réels progrès pour réduire les dommages causés aux civils sur le champ de bataille. Pourtant, aujourd’hui encore, les conflits génèrent des souffrances massives, ce qui signifie qu’il reste beaucoup à faire pour réduire la douleur et le déchirement’’, a déclaré Mirjana Spoljaric, Présidente du CICR, selon le communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’Le respect du droit international humanitaire a toujours été et continuera d’être le seul moyen de conserver un minimum d’humanité en période de conflit. Les lois de la guerre doivent être élevées au rang de priorité politique’’, ajoute-t-on.