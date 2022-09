Le coup d’envoi est donné, hier, pour l’édition 2022 du festival Clap Ivoire qui se déroule à Abidjan. Le thème de cette année est ‘’Quelles stratégies communes pour une industrialisation efficiente du cinéma dans l'espace l'UEMOA''. Un point d'honneur est mis sur la place de l'intégration, avec le grand retour de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). De plus, une innovation de taille est apportée. Il s'agit d’un concours de pitch.

Jusqu'au 10 septembre, les cinéphiles ont rendez-vous en Côte d'ivoire, à Abidjan, pour la phase internationale de la 22e édition du festival Clap Ivoire ouverte hier. Ce, après la phase nationale qui s'est déroulée dans chaque pays membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). "Quelles stratégies communes pour une industrialisation efficiente du cinéma dans l'espace l'UEMOA’'. Tel est le thème mis au cœur des activités qui meublent ce festival. Un point d'honneur est mis sur la place de l'intégration, avec le grand retour de l’UEMOA. D’ailleurs, cette organisation sous-régionale oriente son soutien vers le privilège au prix d'intégration et la Côte d'Ivoire portera désormais le Grand Prix Kodjo Eboucle.

En effet, pour elle, Clap Ivoire promeut une diversité de cultures des espaces communautaires. Ainsi, au regard du rôle important que joue ce festival dans le paysage des manifestations culturelles au sein de l’espace, l’UEMOA s'est engagée à apporter chaque année son soutien. ‘’La Commission de l’UEMOA est non seulement honorée de prendre part à ce festival, mais heureuse de participer à l’éclosion de jeunes réalisateurs, contribuant aussi à la promotion du cinéma africain, en encourageant les jeunes réalisateurs de l’union à la création d’œuvres cinématographiques’’, a dit le représentant Gustave Diasso, en marge de la cérémonie d’ouverture. Ainsi, il souligne que Clap Ivoire constitue un cadre d'expression, de rencontres, d'échanges et de partage pour les jeunes qui s'intéressent au septième art, spécifiquement à la réalisation cinématographique. ‘’Pour la commission, Clap Ivoire constitue un cadre propice pour l’émergence d'une pépinière de talentueux réalisateurs au niveau de l’industrie cinématographique des États membres de l’UEMOA et également une bonne passerelle pour beaucoup de jeunes qui pourront avoir accès à d’autres grandes manifestations cinématographiques’’, a-t-il ajouté.

La ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d’Ivoire, Françoise Remarck, note que le cinéma demeure un outil essentiel dans l'édification des nations et surtout la consolidation du tissu social pour la qualité de sa trame, le jeu des acteurs, l’esthétique et la technologie qui guident les choix. ‘’Je partage la conviction que le cinéma continue et continuera de jouer un rôle essentiel dans le développement socio-économique de nos États’’, a-t-elle déclaré.

Grande innovation : concours de pitch

Ainsi, Françoise Remarck est revenue sur le choix du thème de l'édition 2022 : ‘‘Quelles stratégies communes pour une industrialisation efficiente du cinéma dans l'espace l'UEMOA'’. D'après elle, cela confirme ‘’l’intérêt que nous accordons au cinéma, à la chaîne de valeur qu'il représente, réel incubateur pour une croissance économique forte, durable et partagée avec comme socle, l'intégration sous-régionale’’. Une nouvelle génération de réalisateurs filles comme décomplexée a vu le jour. Ce métier requiert créativité, ingéniosité rigueur, discipline, mais également des moyens pour la réalisation d’œuvres cinématographiques de qualité. ‘’Le marché du cinéma existe, il est porteur et nous avons dans notre espace commun où réaliser des diagnostics pertinents pour être compétitifs au-delà de l’UEMOA. Des mécanismes d’accompagnement existent donc dans la sous-région et au-delà. J'encourage nos artistes à s'y intéresser’’, a soutenu la ministre de la Culture et de la Francophonie.

D'ailleurs, la grande innovation pour cette 22e édition est que l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire (Onac-CI), en partenariat avec H-Studio, a initié un concours de pitch. ‘’ Le commissariat de Clap Ivoire a accepté d'accorder la chance à des jeunes à travers leurs projets de pitch dont les meilleurs bénéficieront d'ailleurs d'un accompagnement à la réalisation du projet’’, a annoncé la directrice générale de l’Onac-CI Diomande Johnson Lison Fall.

Ainsi, pendant trois jours, devant un jury composé de professionnels du cinéma, les candidats devront présenter un projet de film en cinq minutes. Le projet retenu sera produit entièrement par la structure H-Studio. D’après Diomande Johnson Lison Fall, l'expérience vécue durant la période de la Covid-19 aura permis de remettre de l’ordre dans l’approche, afin de proposer des innovations.