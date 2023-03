La tension dans le champ politique est de plus en plus grande, ces derniers mois. Chaque jour, on assiste à des manifestations qui tournent au vinaigre avec des affrontements entre forces de défense et de sécurité et les manifestants. Une situation que déplore le Comité sénégalais des Droits de l’homme (CSDH) qui s’est prononcé à travers un communiqué.

Le CSDH ne cautionne pas les scènes de violence. Maitre Pape Sène a exprimé son indignation à travers un communiqué rendu public hier. Dans le document qui est parvenu à notre rédaction, ‘’le Comité sénégalais des Droits de l’homme condamne les scènes de violence notées sur une partie du territoire national qui ont occasionné des pertes en vies humaines, des blessés et provoqué de nombreux dégâts matériels, ainsi que des destructions de biens appartenant à d’honnêtes citoyens et à l’État’’.

En effet, selon le président du CSDH qui a signé le communiqué, ‘’le climat sociopolitique dans notre pays est de plus en plus tendu et marqué ces dernières semaines par des tensions aux propensions inquiétantes qui, si l’on n’y prend pas garde, pourraient anéantir les acquis démocratiques hérités depuis l’indépendance, garants jusqu’à ce jour de la paix civile et de la stabilité qui ont toujours donné une image positive et reluisante de notre système démocratique, cité comme modèle en Afrique, pour ne pas dire dans le monde’’.

Sur cette lancée, le Comité sénégalais des Droits de l’homme rappelle que le droit de manifester est un droit garanti par la Constitution et ‘’il appartient à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens d’exercer les droits et libertés fondamentaux dans le respect strict des lois et règlements en vigueur’’.

Poursuivant, il note que ‘’le Comité sénégalais des Droits de l’homme réitère son attachement au respect des valeurs et idéaux des Droits de l’homme et lance un appel à la paix et à la stabilité’’.

Dans la foulée, précise la source, ‘’le Comité sénégalais des Droits de l’homme exprime sa vive préoccupation et s’incline devant la mémoire des personnes disparues, présente ses condoléances à leurs familles attristées et exprime sa vive compassion à toutes les personnes impactées par ces terribles et regrettables événements qui ont suscité l’émoi dans le pays et le monde entier’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)