La déclaration de politique générale du Premier ministre et le message à la Nation du président de la République ont suscité un intérêt au sein du monde du travail. La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (CNTS/FC), dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, a salué ces interventions qu’elle qualifie d’’’enseignantes et porteuses de progrès’’, tout en appelant à un approfondissement des engagements dans le cadre d’un dialogue social sincère. La CNTS/FC a rappelé que deux événements politiques majeurs ont marqué l’année écoulée. Elle fait référence à l’élection présidentielle du 24 mars et aux Législatives anticipées du 17 novembre 2024.

Ces échéances ont renforcé la stabilité institutionnelle du pays, offrant une majorité parlementaire confortable au nouveau régime, souligne-t-elle. De plus, la confédération loue la démarche inclusive du gouvernement, qui repose sur une logique de concertation, comme en témoignent les assises sectorielles déjà organisées. Elle se félicite que dans les discours du PR et du PM des sujets cruciaux tels que l’emploi, la gouvernance, l’éducation, la santé, les hydrocarbures et la lutte contre la vie chère y soient abordés. Ainsi, elle salue l’extension des filets sociaux avec la Carte d’égalité des chances, la création d’un Observatoire de l’emploi et des qualifications professionnelles.

...La CNTS/FC se réjouit également du soutien accru au secteur privé pour en faire un levier de croissance ; l’amélioration de la gouvernance sanitaire et éducative ; la rationalisation fiscale et l’organisation prochaine de concertations sur le système politique. Elle suggère un suivi rigoureux pour garantir leur mise en œuvre effective. Cependant, elle considère que certaines questions soulevées méritent une plus grande attention. Il s’agit de la délivrance des visas pour certains ressortissants étrangers. La CNTS/FC appelle à une étude préalable pour éviter des répercussions négatives sur le tourisme et les affaires. En outre, pour les dossiers incluant des litiges liés aux privatisations et aux décisions de justice, ils doivent être gérés en concertation avec les acteurs représentatifs. Pour le secteur des hydrocarbures, l’organisation réclame des mesures pour limiter les impacts environnementaux et finaliser les conventions collectives du secteur. Concernant l’amélioration des conditions de travail, la CNTS/FC s’attend à la mise en place d’un plan ambitieux de recrutement ainsi que des conditions de contractualisation respectant les lois en vigueur.