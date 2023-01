La coalition Juste milite pour que les investissements et les réalisations soient faits par les nationaux sénégalais, publics et privés, et dans tous les domaines. Surtout en ce qui concerne les infrastructures et le transport. Mais, selon une note parvenue à notre rédaction, il faut reconnaître qu'à l'ère du ‘’Fast track’’ et des embouteillages monstres à Dakar, les pertes n'étaient plus supportables pour l'économie sénégalaise. ‘’Il est facile de vouloir tout faire lorsque l'on n'a que ses intentions et non les moyens.

Le Sénégal avait-il des solutions pour résorber ces pertes ? Oui, quelques-unes, notamment le Train express régional (TER) ! Le Sénégal avait-il des moyens financiers ? Pas suffisamment ! Le Sénégal a-t-il l'expertise suffisante ? À dire vrai, partiellement ! En ce qui concerne le TER, il fallait recourir à l'étranger, du point de vue des investissements et de son exploitation. Bien entendu, le choix de l'investisseur relève de la seule responsabilité de celui qui est élu par les Sénégalais pour un mandat. Il rendra compte à la fin de celui-ci.

Donc, pour aller vite et n'ayant pas les moyens, la SNCF a signé un contrat d'affermage. La Seter, filiale de la SNCF, exploite le TER. La SNCF est un des leaders mondiaux, pour ne pas dire le leader mondial dans ce domaine ferroviaire. Pour preuve, elle a gagné le marché d'exploitation des infrastructures ferroviaires de Doha, des contrats à Boston, par sa filiale Keolis’’, lit-on dans la note.

...Maintenant, a indiqué la même source, il faut reconnaître que l'exploitation du TER par la Seter n'est pas gratuite. Ce qui pose problème est la durée et les coûts de l'exploitation. ‘’Mais à dire vrai, les infrastructures et les équipements sont des propriétés du Sénégal, à travers la Senter et le porte-parole du gouvernement l'a confirmé. Il ne faut pas faire le jeu des sociétés étrangères qui n'ont que leurs intérêts.

Nous sommes dans la manipulation. Nous pouvons, à juste titre, nous poser des questions ! Les contrats étaient-ils bien négociés ? Le secteur privé sénégalais y gagne-t-il en sous-traitance ? Le transfert de technologie y est-il prévu ? L'impact social est-il conséquent ? N'aurait-on pas pu choisir le pays x ou le pays y ? Les embouteillages ne sont pas terminés à Dakar, même si le TER permet de les réduire substantiellement’’, lit-on dans le document. Il y est ajouté que pour peser durablement sur la réduction de ces embouteillages, il faut vite mettre des mesures durables de sécurité routière et revenir sur l'interdiction de circulation des véhicules de transport de personnes entre 00 h et 5 h. Circulation de nuit qui désengorge Dakar en journée.