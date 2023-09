La Conférence des leaders de la coalition Sénégaal 2024 s'est réunie sous la présidence de Mamadou Lamine Ka, afin d'évoquer "l'actualité politique et la situation socioéconomique du Sénégal". Concernant le second point, la coalition Sénégaal 2024 déplore la recrudescence exponentielle de l’émigration irrégulière. Elle en appelle à l'État pour la recherche de solutions définitives, de concert avec les populations.

Ainsi, elle mise sur la tenue des "assises de la jeunesse pour la prise en charge globale de leurs besoins à l'heure du pétrole et du gaz". Par ailleurs, la perte d'un point de croissance, cette année, du fait des manifestations et destructions des biens publics et privés, selon la coalition, montre la "nécessité de renforcer en moyens les garants de l'ordre public que sont les forces de défense et sécurité". Le communiqué révèle que "le Sénégal doit rester ce pays de tradition démocratique, stable et paisible".

Enfin, sur la situation politique, la coalition Sénégaal 2024, mise en place par des leaders de la première heure de Macky2012 et des mouvements et partis politiques, entend participer activement à l'élection de février 2024. C'est ainsi que ces leaders ont entamé des discussions avec certaines coalitions et comptent, dans les jours à venir, donner le nom du candidat sur lequel leur choix sera porté pour un Sénégal de sécurité, économiquement fort, socialement stable avec des politiques qui placent la jeunesse au cœur de leurs préoccupations.