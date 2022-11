Pour amener les conseillers, les agents municipaux et la société civile à avoir une meilleure compréhension des réformes en cours portant sur l'Acte 3 de la décentralisation, l'organisation de la collectivité territoriale, de leurs rôles et responsabilités, mais aussi pour une meilleure prise en charge des préoccupations de développement dans les collectivités territoriales, un atelier a été organisé hier par l'Agence régionale de développement à Dakar.

Selon le 1er adjoint au maire de la commune de Biscuiterie, l'objectif de cette rencontre, qui regroupe une centaine de participants composés d'élus territoriaux venus des cinq départements de la région de Dakar, était de renforcer les capacités des acteurs territoriaux sur la décentralisation en cours, mais aussi en termes de fonctionnement des collectivités territoriales, de gestion budgétaire, de mobilisation des ressources, de mettre à la disposition des acteurs des outils pratiques pour une bonne appropriation et une bonne mise en œuvre des acquis et, enfin, de sensibiliser les acteurs territoriaux sur la nécessité de tendre en charge le renforcement de capacités par la mobilisation de ressources propres.

Selon Ndiaga Dieng, à la fin de la rencontre, ils attendent la capacitation des acteurs territoriaux sur les réformes de la décentralisation-fonctionnement des collectivités territoriales, le renforcement de la gestion budgétaire et la mobilisation des ressources, une mise en disposition des acteurs des outils pratiques pour une bonne appropriation, une sensibilisation sur la nécessité de mobiliser des ressources propres relatives au renforcement de capacités.

"Cette formation vient à son heure, car nous sortons d’élections ou dans beaucoup de communes, les conseillers municipaux ont subi des changements profonds en termes de nouvelles personnalités, compétences. Il faut donc partager le mode de fonctionnement ou les textes qui régissent les collectivités territoriales. Il s'agit des communes et conseils départementaux. C'est la raison pour laquelle il est prévu d'avoir souvent des séances de renforcement de capacités. Il faut que ceux qui viennent d'arriver comprennent les textes, particulièrement le Code des collectivités territoriales. Ils doivent l'avoir à côté, comme ça, à chaque fois qu'ils doivent agir, ils le lisent. On ne peut pas réciter une chose qui n'a pas été apprise. Il faut qu'on sache ses responsabilités, les exécuter et demander avec d'autres à qui on doit les partager", a confié M. Dieng.