Pour mieux réussir l'éducation des jeunes filles et leur maintien à l'école au Sénégal, la Première Dame a annoncé hier en Gambie le lancement de son programme « Éduquer Linda ».

La 12e édition de la « Merck Foundation Africa Asia Luminary » a eu lieu cette année en Gambie. Cette rencontre regroupe plusieurs Premières Dames d’Afrique. Dans son discours, Marie Khone Faye a souligné que son partenariat avec la Fondation Merck n’a débuté que récemment, et pourtant, les progrès sont déjà remarquables. La première dame du Sénégal a renseigné qu’à ce jour, la Fondation Merck a accordé 29 bourses de formation et de spécialisation à des jeunes médecins sénégalais. Des bourses qui couvrent des domaines fondamentaux pour notre population : la fertilité, l’embryologie, la prise en charge du diabète et l’oncologie.

« L’éducation est la clé de tout. Je suis donc également ravie de vous annoncer le lancement du programme “Éduquer Linda” dans notre pays. Ce programme est un pilier de ma stratégie, car je suis convaincue qu’investir dans l’éducation des filles est l’un des outils les plus puissants dont nous disposons pour transformer nos communautés et nos nations. Les filles instruites sont moins susceptibles de se marier jeunes. Elles mènent une vie plus saine et plus productive. Elles participent activement aux prises de décision et jouent un rôle capital dans l’avenir de leurs familles et de leurs sociétés’’, a expliqué Mme Faye.

Ainsi, dans le cadre dudit programme, renseigne-t-elle, ‘’nous offrirons des bourses annuelles à 40 écolières défavorisées, parmi les plus brillantes, pour les soutenir jusqu’à l’obtention de leur diplôme. C’est une réalisation dont je suis très fière, car elle contribuera directement à un avenir meilleur pour nos filles. De plus, des milliers de fournitures scolaires essentielles seront bientôt distribuées. »

La campagne « Plus Qu’une Mère »

La Première Dame ajoute avoir lancé de nombreuses initiatives de sensibilisation communautaire dans le cadre de la campagne « Plus Qu’une Mère », afin de répondre à des enjeux sociaux et sanitaires importants. Ces efforts visent notamment, selon elle, à briser la stigmatisation liée à l’infertilité, sensibiliser sur l’infertilité masculine, mettre fin au mariage des enfants, lutter contre les violences sexistes et les mutilations génitales féminines, ainsi qu’à informer sur le diabète et l’hypertension.

Pour donner une voix à ces causes, elle a rappelé avoir récemment organisé sa première formation annuelle des médias sur la santé, soulignant le rôle essentiel des journalistes en tant que porte-paroles.

Elle a précisé avoir lancé conjointement les prix annuels « Plus Qu’une Mère » et « Diabète et Hypertension » pour les jeunes talents des médias, cinéastes, chanteurs, musiciens et créateurs de mode. « Je suis convaincue, déclare-t-elle, que nous célébrerons de nombreux lauréats sénégalais, car notre pays regorge de jeunes talents et de créativité. Enfin, nous lancerons très prochainement sept livres de contes pour enfants abordant tous ces thèmes. Ces histoires ont été adaptées en films d’animation, et des milliers d’exemplaires seront distribués ».

A ses yeux, chacune de ces initiatives est cruciale, car elle représente une avancée vers un changement culturel significatif. Elle dira : ‘’Je suis donc très fière de notre partenariat avec la Fondation Merck et de l’impact significatif qu’il a déjà sur notre population. Je me réjouis de renforcer davantage cette collaboration et de bâtir un partenariat à long terme. Un partenariat qui continuera de transformer des vies et de façonner un avenir plus sain et plus juste pour notre nation ».

CHEIKH THIAM