Publié le 16 Oct 2025 - 11:17
ESCROQUERIE PRÉSUMÉE DE 67 MILLIONS DE FRANCS CFA  

L’opérateur économique Serigne Fallou Mbacké nie les faits

 

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a évoqué le dossier de Serigne Fallou Mbacké, opérateur économique né en 1988 et domicilié à Dakar, poursuivi pour escroquerie présumée portant sur un montant de 67 millions de francs CFA au préjudice de Cheikh Rassoul Gueye et Cheikh Mbacké. Le prévenu, qui comparaissait libre, a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés.

À la barre, Serigne Fallou Mbacké a tenu à clarifier la nature de ses relations avec Cheikh Rassoul Gueye. « Je connais Cheikh Rassoul Gueye depuis 2010. C’est un fournisseur régulier avec qui je travaille depuis trois ans. Il me vend tous les matériaux dont j’ai besoin », a-t-il déclaré d’un ton calme. Selon lui, l’affaire qui l’oppose à son partenaire d’affaires découle d’un malentendu lié à des retards de paiement, fréquents dans le secteur du BTP.

Le différend entre les deux hommes porte sur un montant de 85 millions de francs CFA destiné à l’achat d’un véhicule Toyota Land Cruiser. Cheikh Rassoul Gueye soutient qu’il devait être remboursé dans un délai d’un mois, tandis que le prévenu affirme qu’ils s’étaient entendus sur deux mois. Pour garantir la transaction, Serigne Fallou Mbacké explique avoir mis en gage sa maison située aux Mamelles, évaluée à 165 millions de francs CFA.

Le prévenu a également été interrogé sur une autre affaire l’opposant à Cheikh Mbacké. Ce dernier lui avait remis 35 millions de francs CFA pour l’acquisition d’un terrain à Touba. Mais après vérification, il aurait découvert que le bien n’appartenait pas à Serigne Saliou Mbacké.

« C’est faux », a rétorqué Serigne Fallou Mbacké, qui soutient avoir déjà remboursé une grande partie de la somme, ne devant plus que 13 millions de francs CFA. « Je ne peux pas brader le prix de ma maison juste pour rembourser mes dettes », a-t-il ajouté, assurant qu’il a toujours agi de bonne foi et qu’il a l’habitude de gagner de gros marchés dans le domaine du mobilier de bureau.

À la défense, Me Baba Diop a tenté de convaincre le tribunal de l’absence de toute intention frauduleuse. Selon lui, seul Cheikh Rassoul Gueye a porté plainte, les autres parties citées, notamment Alieu et Khadim Mbacké, ayant été entièrement remboursées. « Dans ce dossier, il n’y a aucune manœuvre frauduleuse. Rien ne prouve une volonté d’escroquer. Mon client doit être renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens », a plaidé l’avocat.

Son confrère est allé plus loin en dénonçant ce qu’il a qualifié de « montage grotesque ». Selon lui, il n’existe pas l’ombre d’une escroquerie dans ce dossier, mais plutôt un différend commercial qui aurait dû se régler à l’amiable. Le parquet, pour sa part, a requis une peine de six mois de prison avec sursis assortie d’une amende ferme de 500 000 francs CFA.

L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 octobre prochain.

MAGUETTE NDAO

