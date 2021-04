Le Jaraaf de Dakar et le Teungueth FC ont enregistré leur première victoire, respectivement contre le Salitas FC (2-0) et l’Espérance sportive de Tunis (2-1) en Coupe de la Caf et en Ligue africaine des champions, ce week-end.

Le week-end a été favorable aux clubs sénégalais engagés en compétitions africaines des clubs. Le Jaraaf de Dakar et le Teungueth FC ont enregistré leur première victoire, respectivement en Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) et en Ligue africaine des champions.

Les Vert et Blanc de la Médina ont battu les Burkinabé du Salitas FC (4e, 3 pts), ce samedi, sur le score de 2 buts à 0. Ce résultat leur permet d’améliorer leur classement dans la poule C, en occupant la 3e place, à égalité de points (4) avec l’Etoile du Sahel (2e) et à une longueur du leader, le Club Sfaxien (5 pts). Une victoire qui satisfait le coach du Jaraaf.

‘‘Il est vrai que nous avons raté beaucoup d’occasions, mais on reste satisfait de ce résultat qui nous permet de nous repositionner dans la course à la qualification au prochain tour’’, a déclaré Cheikh Guèye dans un entretien avec l’APS. Selon le technicien sénégalais, le système de jeu mis en place a été la pièce maitresse, car il leur a permis ‘’de ne pas concéder des occasions, en prenant très haut l’adversaire’’.

Pour le match retour, dit-il, le Jaraaf ira avec ‘’un esprit compétiteur pour revenir avec un résultat positif’’. ‘’Nous avons un avantage psychologique. L’adversaire nous reçoit hors de ses bases’’, est-il convaincu.

Pour sa part, le Teungueth FC (4e, 4 pts) s’en est bien sorti de son duel face à l’Espérance sportive de Tunis (1er, 10 pts). Malgré son élimination, le club de Rufisque n’a pas baissé les bras. Les hommes de Youssoupha Dabo ont joué pour l’honneur. Les visiteurs ont ouvert le score en première période, grâce à Ben Romdhane (28e). Les Rufisquois ont égalisé dix minutes plus tard (38e) par Serigne Mamour Niang. Le but de la victoire (2-1) de TFC est l’œuvre de Baye Djiby Diop, à la 75e mn.

LOUIS GEORGES DIATTA