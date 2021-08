Les affiches du premier tour préliminaire des compétitions des clubs africains sont connues. Le champion du Sénégal en titre, Teungueth FC affrontera l’ASEC Mimosas de la Côte d’Ivoire, en Ligue africaine des champions, alors que Diambars fera face à Wakriya AC de la Guinée, en Coupe de la Caf.

Les représentants du Sénégal pour les compétitions des clubs africains sont fixés sur leurs adversaires, à l’issue du tirage au sort effectué, ce vendredi, au Caire. Le champion du Sénégal en titre, Teungueth FC, engagé en Ligue africaine des champions, affrontera celui de la Côte d’Ivoire, ASEC Mimosas. Les Rufisquois accueilleront les Ivoiriens (dans la période du 10 au 12 septembre 2021), pour la manche aller, et se rendront, une semaine après (entre le 17 et 19 septembre) à Abidjan où ils joueront la manche retour, dans le cadre du premier tour des préliminaires. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera celui entre Akwa United du Nigeria et CR Belouizdad de l’Algérie.

Dix équipes ont été exemptées du premier tour : Al Ahly et le Raja, respectivement vainqueur de la Ligue des champions de la Caf et de la Coupe Caf. Il en est ainsi de l’Esperance de Tunis (Tunisie), du Zamalek (Egypte), de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), du Simba SC (Tanzanie), du Horoya AC (Guinée), du TP Mazembe (RD Congo), de l’Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) et du Wydad (Maroc).

Quant à l’Académie de Saly, elle va croiser le fer avec le Wakriya Athletic club de la Guinée, pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe de la Caf. Le club de Boké avait terminé à la 3e place (45 pts) de la Ligue 1 guinéenne, dernière le champion Horoya AC (58 pts) et son dauphin, Kamsar (2e, 46 pts). Diambars recevra la manche aller de ce derby ouest-africain, dans la période du 10 au 12 septembre, avant le retour en Guinée, entre le 17 et le 19 septembre. Au tour suivant, le vainqueur entre Diambars et le Wakriya AC héritera d’un gros morceau, à savoir Enyimba FC du Nigeria, double vainqueur de la Ligue des champions (2003 et 2004) et de la Supercoupe de la Caf (2004 et 2005).

RS Berkane (Maroc), Pyramids (Egypte), AS Vita Club (RD Congo), Coton Sport (Cameroun), Enyimba (Nigeria), CS Sfaxien (Tunisie), Al Masry (Egypte), JS Saoura (Algérie), Gor Mahia (Kenya), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Primeiro de Agosto (Angola) et DC Motema Pembe, en tant clubs les mieux classés, ont été exemptés du tour initial et entreront en lice au second tour.

LOUIS GEORGES DIATTA