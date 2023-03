Le directeur de l’ONG Heifer International Sénégal a lancé hier la deuxième édition du concours ‘’Agriculture – Youth – Technology’’ (Ayute) qui a pour but de soutenir les porteurs de projets innovants pour l’agriculture, l’élevage et la pêche. Avec ce concours, d’après Abdou K. Guèye, il sera question de récompenser les jeunes génies de l’agri-tech porteurs de projets innovateurs pour l’agriculture au Sénégal. ‘’Il s’agit, à travers ce concours, d’appeler la jeunesse à libérer sa force créatrice et de rendre ainsi le secteur agricole plus attractif.

Pour la dernière édition, Heifer International Sénégal a primé cinq jeunes innovateurs dans des solutions d’accès et de gestion de l’eau, dans la fabrication de compost et la transformation de produits agricoles. Elle avait vu la participation de six équipes, trois lauréats et 100 candidats reçus’’.

Pour cette nouvelle édition, une récompense de 12 500 000 F CFA sera remise aux porteurs de projets les plus innovants. Pour apporter sa contribution à la transformation de l’agriculture, Heifer International Sénégal s’engage auprès d’organisations publiques et privées pour contribuer aux objectifs de souveraineté alimentaire, à travers un soutien continu aux populations des zones rurales présentes dans les métiers de l’agriculture.

En 2021, le bureau régional de Heifer International pour l'Afrique avait ordonné une étude intitulée ‘’L'avenir de l'agriculture africaine - une évaluation du rôle des jeunes et de la technologie’’ qui a montré que ‘’l'adoption des technologies agricoles est faible dans les pays étudiés : seuls 23 % des jeunes engagés dans l'agriculture utilisent une forme quelconque de technologie agricole‘’, a soutenu M. Guèye. Présente au Sénégal depuis 2007, l’ONG a touché 196 371 ménages dans les 13 régions où elle est implantée avec ses 15 projets.