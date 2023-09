Concours financier chine 

Le ministre des Forces armées (MFA) a représenté avant-hier le gouvernement du Sénégal à la cérémonie de célébration du 74e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine. Maitre Sidiki Kaba est revenu sur quelques exemples de grands projets, fruits du partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Il s'agit du Grand Théâtre national, l’hôpital mère-enfant de Diamniadio, le musée des Civilisations noires, l’autoroute Ila Touba, l’autoroute Thiès – Mbour - AIBD, l’Arène nationale de lutte, la réhabilitation des onze stades régionaux, l’équipement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la construction du pont de Foundiougne, entre autres.

En outre, il a précisé que ces relations ont été élevées, depuis 2012, sous l'impulsion des présidents Macky Sall et XI Jinping, au niveau de partenariat global stratégique. En guise d'illustration, d'après lui, le Sénégal est l'un des premiers pays en Afrique au sud du Sahara à adhérer à l'Initiative ceinture et route (BRI) qui fête son dixième anniversaire cette année. Ce haut rang dans la hiérarchie des relations diplomatiques ainsi donné au partenariat sénégalo-chinois est entretenu, notamment, par un dialogue constant à travers des rencontres de haut niveau entre officiels des deux pays et par la mise en œuvre de grands projets de développement.

..À cet égard, a-t-il précisé, la visite officielle à Dakar, du 14 au 16 mai 2023, de Zhao Leji, nouveau président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine est une parfaite illustration de l’excellence des relations politiques entre les deux pays. Et plus récemment l’entretien chaleureux entre les présidents Sall et XI, en marge du Sommet des Brics, a permis d’inscrire dans l’intemporel l’amitié entre les deux leaders et entre les deux peuples respectifs. "En effet, l’implication personnelle du président XI dans la réussite des pertinentes initiatives du président Sall, à l’image de l’adhésion de l’Afrique au G20, constitue le reflet de la vision éclairée et de l’ambition partagée de bâtir un système de gouvernance multilatéral plus juste et inclusif. Sur le plan économique, il sied de rappeler, aux fins d’en indiquer l’impact fort appréciable, que le concours financier de la Chine au Sénégal s’élève, annuellement, à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA.

Ce partenariat stratégique sénégalo-chinois est à la base de la réalisation de grands projets de développement dans des domaines clés de notre économie tels que la construction d’infrastructures, l’appui à la croissance économique durable et l’amélioration des services sociaux de base. Ceci corrobore l’engagement du gouvernement chinois à accompagner le gouvernement du Sénégal dans ses efforts résolus pour placer notre pays sur les rampes de l’émergence", a confié le ministre.