Dans le cadre de l’organisation des conseils des ministres décentralisés organisés par l'État pour mieux prendre en charge les préoccupations des populations, une session est prévue au mois de février, dans la région de Thiès. En attendant la date, Dr Tenning Sène affiche déjà ses attentes.

Le maire de la commune de Ndiaganiao porte bien des espoirs sur la session du Conseil des ministres décentralisé prévue dans la région de Thiès pour le mois prochain. ‘’Nous avons travaillé en collaboration avec les autorités administratives pour soumettre nos projets prioritaires. A commencer par le bitumage de la route Ndiaganiao - Khombole qui est très importante et qui va participer au désenclavement de la zone. Il y a également la construction d’un centre de santé de niveau 2. Avec près de 60 000 habitants, cela devient une nécessité, d’autant plus que nous avons déjà dépassé les normes de l’OMS en la matière’’, a fait savoir le docteur Tenning Sène.

Dans le même sens, l’édile poursuit : ‘’Nous avons également soumis un projet de stade pour le sport de Ndiaganiao. En tout cas, tout ce qui est prioritaire a été inscrit dans la matrice des demandes que nous avons soumise et qui doit être étudiée à l’occasion du Conseil des ministres.’’

Le maire de la commune de Ndiaganiao, qui s’exprimait en marge d’une rencontre avec la population de sa commune, un an après son accession à la tête de la municipalité, a profité de cette tribune pour rappeler les efforts consentis depuis son élection pour présider aux destinées de la commune.

Selon la maire, ‘’après un an d’exercice dans la commune, nous avons tenu à rencontrer la population de Ndiaganiao, les chefs de village et les notables pour échanger et leur présenter l’état d’avancement de nos projets et programmes, mais également les réalisations tant sur le domaine social que sur le plan infrastructurel. Dans ce tableau, figurent les programmes centraux, à savoir tous les programmes du président Macky Sall. A titre d’exemple, aujourd’hui, on a présenté l’enveloppe des bourses de sécurité familiale allouée à la commune de Ndiaganiao qui s’élève à plus de 174 millions par an. Ce qui n’est pas négligeable’’.

De plus, ‘’on a tenu à montrer le nombre de bénéficiaires de cash transfert qui sont au nombre de 2 187, à raison de 80 000 F CFA par bénéficiaire. Cela s’élève à plus de 174 millions F CFA. Donc, en une année, plus de 300 millions F CFA ont été alloués aux populations de Ndiaganiao, en termes d’appuis sociaux et ce n’est pas négligeable. On a parlé des autres programmes sociaux tels que la Couverture maladie universelle, la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans, la gratuité de la césarienne, etc.’’.

Dans le domaine de l’éducation, explique la maire, par ailleurs DG de l’Agence nationale de l’Aquaculture, ‘’nous avons fait la situation sur les projets de l’éducation nationale. Dans le cadre du Prorap, le ministère de l'Éducation est en train de construire 32 salles de classe avec des blocs sanitaires et des blocs d’hygiène. Mais la mairie a tenu à allouer un budget de 82 millions au secteur de l’éducation ; un budget avec lequel nous allons construire cinq nouvelles salles de classe et nous allons réhabiliter sur appui et recommandation du ministère de l'Éducation 47 salles de classe. Nous avons également, cette année, un arrêté d’ouverture d’un deuxième collège à Ndiaganiao, parce que le seul qui existait jusqu’alors comptait plus de 1 800 élèves. Ce qui en faisait le collège le plus peuplé du département de Mbour. Nous avons donc partagé durant toute l’année scolaire les appuis que nous avons faits dans l’éducation’’.

Dans la même veine, indique le Dr Sène, ‘’nous avons présenté les projets et programmes agricoles. Aujourd’hui, nous avons cinq périmètres maraîchers de grande envergure qui sont en train d’être réalisés par les partenaires, à savoir le PAIS, le Papsen, le Proval CV. Et aujourd’hui, on est à une enveloppe de plus de 700 millions F CFA, en ce qui concerne les périmètres maraîchers’’, révèle la maire.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)