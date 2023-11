Le président de la république Macky Sall est revenu, hier en conseil des ministres, sur sa dernière tournée économique et a annoncé la tenue d’un Conseil Présidentiel sur la Jeunesse. Le conseil a aussi adopté un projet de loi modifiant l’OFNAC.

Hier, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi n° 2012 - 30 du 28 décembre 2012 portant création de l’Office national de lutte contre la fraude et la Corruption (OFNAC) et le projet de loi modifiant la loi n° 2014 - 17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Il faudra cependant attendre pour en savoir plus. Il s’agit de changements qui rejoignent les préoccupations des bailleurs de fonds, notamment le FMI, qui poussent pour un renforcement de la lutte contre la corruption, la concussion et les crimes assimilés.

Egalement, le président Macky Sall est revenu sur sa tournée économique, du 13 au 18 Novembre dernier, dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine, Fatick. Ce périple a été sanctionné par la tenue de conseils présidentiels qui ont abouti à l’adoption, ‘’pour chaque région, sur la période 2024-2026, d’un Plan d’Investissements prioritaires consensuel, exhaustif et réalisable, en cohérence avec le PAP 3 du Plan Sénégal Emergent (PSE)’’. Le Chef de l’Etat a rappelé les investissements retenus : ‘’600 milliards pour Kédougou (avec l’optimisation du potentiel minier pour le développement durable et l’emploi des jeunes des localités); 1 000 milliards pour Kaolack (avec l’émergence d’une économie régionale dynamique autour du développement du Port) ; 700 milliards pour Kaffrine (avec sa nouvelle sphère administrative moderne, le renforcement des volets agricole et élevage et des accès à l’eau et à l’électricité ; 853 milliards pour Fatick (dont le décollage économique sera renforcé par la mise en place avec le secteur privé de la Zone économique spéciale autour des opportunités du Port de Foundioungne- Ndakhonga et de la valorisation des mines de sel).’’

En plus de ce rappel, le président Sall a insisté sur la nécessité de travailler à l’émergence du Pôle-Territoire Sine Saloum, afin d’accélérer l’optimisation des politiques sectorielles nécessaires au développement des régions ciblées et à l’amélioration du bien-être des populations des terroirs polarisés.

Pour terminer sur ce volet, le président de la République a demandé au Premier Ministre et aux ministres de bien préparer des prochaines tournées économiques dans les régions de Diourbel, Saint- Louis, Matam, Louga, Kolda et Ziguinchor.

Un Conseil Présidentiel sur la Jeunesse

Lors de la réunion hebdomadaire, il a été aussi question de la promotion de la formation professionnelle, du financement, de l’entreprenariat des jeunes et de leur insertion. En effet, le président de la République a demandé au Premier ministre d’engager le processus de préparation d’un Conseil Présidentiel sur la Jeunesse.

Ensuite, il a souligné l’urgence de doter les programmes d’équité sociale et territoriale de ressources budgétaires supplémentaires conséquentes et immédiatement mobilisables, en vue d’accélérer la finalisation des chantiers prioritaires de pistes de désenclavement, d’ouvrages hydrauliques, d’infrastructures sanitaires et électriques et d’équipements d’allègement des travaux des femmes.

Il y a aussi eu une annonce. Le Président a révélé la réception prochaine de 90 nouveaux bus de dernière génération sur 370 attendus, destinés au renforcement du parc de Dakar Dem Dikk qui s’inscrit dans le cadre du Plan de modernisation de la société nationale de transport public. Ce faisant, il a rappelé l’urgence d’accélérer, avec les opérateurs privés du secteur et les établissements financiers de la place, le programme intégré de renouvellement des parcs de véhicules de transports urbains et interurbains (cars, minicars et taxis), et des gros porteurs.

