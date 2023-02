Le président de la République a passé le témoin à son homologue de l’Union des Comores, Azali Assoumani, à la tête de l’Union africaine. Malgré cela, le Sénégal a été invité à poursuivre les bonnes actions qu’il a commencées lors de son mandat.

En un an à la tête de l’Union africaine (UA), le président de la République, Macky Sall, s’est engagé dans beaucoup de combats pour le rayonnement du continent noir. L’octroi d’un siège permanent à l’Afrique au Conseil de Sécurité de l’ONU, l’admission de l’Afrique comme membre à part entière du G20, le plaidoyer pour le financement des infrastructures en Afrique, une transition énergétique juste et équitable prenant en compte les ressources africaines, entre autres. C’est avec un sentiment de devoir accompli que le chef de l’État a rendu compte, en Conseil des ministres, des questions engagées dans sa mission à la tête de l’UA qui a pris fin le weekend dernier.

À Addis-Abeba (siège de l’UA, Éthiopie), lors de la 36e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine, Macky Sall s’est félicité des décisions prises à l’issue du sommet, ‘’qui portent sur le suivi du processus d’adhésion de l’Afrique au G20 confié au Sénégal et l’endossement des conclusions de la 2e Conférence internationale de Dakar sur l’agriculture et la sécurité alimentaire (Dakar II), avec 36 milliards de dollars US d’annonces de contributions et de la 2e Conférence du Nepad sur le financement des infrastructures avec des intentions de l’ordre de 64 milliards de dollars US’’.

Le chef de l’État sénégalais a passé le flambeau au nouveau président en exercice de l’Union africaine Azali Assoumani de l’Union des Comores. Non sans remercier l’équipe sénégalaise qui l’a accompagné dans les différentes missions qu’il a entreprises au profit du continent.

Modernisation des villes

Au titre des affaires internes, le président de la République est revenu sur l’accélération de la modernisation des villes du Sénégal et la maîtrise stratégique du développement urbain. Une politique hardie qui, selon lui, ‘’renforce le désenclavement interne du territoire national, améliore le cadre de vie des populations et valorise les localités’’.

À cet effet, le chef de l’État a demandé au Premier ministre de faire l’état des lieux exhaustif des réalisations de l’État dans chaque commune, mais aussi de finaliser un plan d’action annuel consolidé des interventions des programmes de développement territorial (PUDC, Puma, Pacasen, Promovilles).

Le président de la République a aussi demandé au ministre chargé de l’Équité territoriale d’accélérer l’exécution des projets (voirie, aménagements paysagers et cadre de vie…) du Promovilles, notamment dans certaines capitales départementales (Goudomp, Bounkiling, Sédhiou, Malem Hoddar…) et autres communes à renforcer en infrastructures.

Gouvernance foncière prospective

En outre, le président de la République a exhorté le Premier ministre à mener une réflexion stratégique sur une gouvernance foncière prospective, en tenant compte des orientations et des prescriptions du Plan national d’aménagement et de développement du territoire (PNADT).

Le développement urbain du Sénégal s’inscrit dans la politique d’intensification de la construction d’infrastructures modernes. La réservation des espaces fonciers à cet effet intéresse le gouvernement. C’est ainsi que le chef de l’État a invité le Premier ministre, le ministre des Finances et du Budget et les ministres sectoriels impliqués, ‘’à accomplir les diligences urgentes pour assurer la sécurisation foncière préventive des sites et emprises des projets d’infrastructures de l’État planifiés, en perspective, surtout, du développement du réseau gazier du Sénégal’’.

Le chef du gouvernement a également été invité par le président de la République à mettre en place un dispositif préventif d’amélioration d’approvisionnement en eau potable des populations en milieu rural. Avec le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Amadou Ba est chargé de veiller au suivi systématique du fonctionnement et de la gestion des forages, notamment le renouvellement des réseaux, la prévention et la gestion des pannes. Le président de la République a également demandé au ministre de l’Eau et de l’Assainissement de prendre toutes les mesures idoines pour, d’une part, accélérer les programmes de branchements sociaux dans les zones prioritaires et, d’autre part, procéder au règlement définitif du dossier récurrent des travailleurs ‘’bénévoles’’ du secteur de l’hydraulique.

Toujours sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l’État s’est arrêté sur les conditions de paiement des pensions de retraite et de la préparation de la Fête du Travail, en demandant au ministre du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles de prendre toutes les mesures requises en vue d’améliorer les conditions de paiement des pensions de retraite dans les services de l’Ipres. Macky Sall a invité le Premier ministre de tenir, dans les meilleurs délais, une réunion d’évaluation de l’état de prise en charge, par le gouvernement, des cahiers de doléances des centrales syndicales déposés lors de la dernière célébration de la Fête du Travail.

NOMINATION AU CONSEIL DES MINISTRES Abdou Karim Sall retourne à l’ARTP L’ancien ministre de l’Environnement, sorti du gouvernement d’Amadou Ba, retrouve un poste qu’il connait bien. Abdou Karim Sall a été nommé, hier, à la tête de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal (ARTP). Une institution qu’il a dirigée de 2014 à 2019, avant d’intégrer le gouvernement. Lors de son passage, il a eu beaucoup de faits d’armes : le lancement de la technologie 4G, la portabilité des numéros de téléphone, l’attribution de licences MVNO (opérateurs virtuels de téléphonie mobile), entre autres bonnes notes. Cité dans les scandales des oryx et d’achat d’armes au ministère de l’Environnement, il a été retiré du gouvernement, le temps de se faire élire à la mairie de Mbao.

Lamine Diouf