Pour une campagne agricole réussie, sans couacs notables, le gouvernement a pris les devants, ce mardi, en tenant un Conseil interministériel sur la question. Ainsi, le Premier ministre Ousmane Sonko, de concert avec les ministères concernés - Agriculture, Intérieur, Forces armées… mettent déjà la machine en branle afin d'escompter une saison agricole fructueuse.

Le Premier ministre poursuit son marathon gouvernemental. Après l'étape de l'Assemblée nationale ce lundi pour la séance des questions d'actualité, Ousmane Sonko fonce déjà sur la prochaine campagne agricole. Aux côtés des autres départements concernés par le programme, le président du Pastef s'est permis un petit bilan de la précédente campagne.

“Sur décision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, un budget historique de 120 milliards F CFA a été alloué pour soutenir la campagne agricole 2024-2025, avec un accent particulier sur l'amélioration de l'accessibilité des intrants agricoles. Le prix plancher aux producteurs de l’arachide a été également augmenté de 25 F CFA le kilogramme”.

Selon le chef du gouvernement, “les résultats ont été tangibles, comme en témoigne notamment la hausse notable de graines d’huilerie collectées par la Sonacos. Cette dynamique positive se reflète également dans la bonne production céréalière et horticole”.

Toujours sur le bilan de la première campagne agricole de l'ère Diomaye, le PM reconnaît l'existence de “défis structurels et contraintes” relatifs à “la persistance de la faiblesse des rendements de la culture arachidière, particulièrement lors de la précédente campagne de production agricole, l’insuffisance des infrastructures de stockage pour sécuriser la production et réduire les pertes post-récolte”.

Concernant les manquements relevés à l'issue de cette précédente campagne, Ousmane Sonko s'arrête aussi sur “le défaut de système de contractualisation qui induit des incertitudes sur la commercialisation de la production agricole, l’insuffisance et le vieillissement de la logistique pour la protection des végétaux ainsi que les contraintes d'accès au matériel agricole motorisé”.

Il a aussi pointé du doigt “les faibles niveaux de fertilité des sols, caractérisés par une acidité des terres et un déficit en phosphore et en matières organiques, le manque de moyens humains et matériels des services déconcentrés du département de l’Agriculture, les obstacles logistiques et commerciaux pour les filières horticoles qui limitent leur compétitivité”, entre autres.

Règlement des arriérés dus aux opérateurs privés

Ainsi, pour la saison prochaine, le chef du gouvernement engage d'ores et déjà le ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures nécessaires pour notamment “procéder au règlement des arriérés dus aux opérateurs privés sur les subventions entre avril et mai 2025, et organiser une rencontre entre l’État, le pool bancaire, les institutions de microfinance, le Fongip, la Der/FJ et la BCEAO pour mieux structurer le financement du secteur agricole”.

Sur ce même registre, il est demandé au trésorier de l'État d’“appuyer la Sodefitex pour faciliter l’acquisition auprès des Industries chimiques du Sénégal (ICS) des intrants dans les plus brefs délais et au plus tard le 30 avril 2025, organiser des concertations entre, d’une part, l’État et les opérateurs, et, d’autre part, les banques et l’administration fiscale, en vue de trouver des solutions à l’impact des retards de paiement de la dette de l’État aux opérateurs, en termes d’intérêts de retard imputés par les banques et de pénalités sur le recouvrement des impôts et taxes dus”.

Ressusciter l’Isra…

S'adressant au ministre de l'Agriculture, cette fois-ci, le chef du gouvernement souhaite que ce dernier s'attelle à “résoudre la problématique de la certification des semences, en veillant à une bonne disponibilité des semences de prébase, pour une couverture correcte des besoins, assurer l’approvisionnement suffisant en engrais auprès des ICS à des prix convenables et garantir sa disponibilité avant la période cruciale du 15 mai 2025”.

Mais une campagne agricole réussie se fait aussi avec des institutions techniques qui mettent la main à la pâte. C'est ainsi que le PM souhaite qu'on dote, “en relation avec le ministre des Finances et du Budget, l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) et la Direction de la Production des végétaux (DPV) des ressources financières nécessaires pour assurer en toute satisfaction leurs activités avant, pendant et après l’hivernage”.

Se voulant insistant, le PM enjoint de “tenir avec toutes les parties prenantes une réunion spécifique, au plus tard le 15 mai 2025, consacrée à la mise en place d’un plan d’action pour restaurer l’Isra dans la plénitude de ses missions et de son patrimoine foncier ainsi que la mobilisation de ressources adéquates”.

Distribution des intrants : l'armée encore à la manœuvre

Et comme l'année dernière, l'armée sera mise à contribution pour la distribution des intrants. Le chef du gouvernement l'explique ainsi : “J’engage le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, en relation avec le ministre des Forces armées, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre des Finances et du Budget, à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité à partir du 25 avril 2025.”

Dans sa communication, M. Sonko entend “renforcer l’accès aux infrastructures de stockage et aux équipements de collecte pour chaque filière, afin de limiter les pertes post-récolte”.

Le PM pense aussi écoulement. Pour ce faire, il estime que certains ministères doivent travailler de concert. “J’engage le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage et le ministre chargé du Commerce à mettre en place un cadre de concertation interministériel pour adresser la problématique des circuits de commercialisation des produits agricoles. Le projet d’arrêté conjoint devra être transmis au ministre secrétaire général du Gouvernement, au plus tard le 21 avril 2025”.

MAMADOU DIOP