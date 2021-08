Après consultation de sa base, Mady Touré a décidé d’aller jusqu’au bout de sa logique en maintenant sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il espère être élu, à l’issue de l’assemblée générale prévue le 7 août prochain.

Comme promis, Mady Touré a donné sa réponse par rapport au protocole d’Eden Roc. Le président fondateur de Génération Foot n’a pas varié dans sa position de candidat du ‘’Renouveau du football sénégalais’’. Dans son adresse à la Commission chargée du consensus, il déclare ‘’maintenir’’ sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Après consultation de sa base, M. Touré a décidé de faire cavalier seul et de laisser les acteurs du football décider à qui ils vont confier les rênes de la gestion du ballon rond sénégalais.

Par rapport au consensus voulu par certains responsables du football, Mady Touré révèle avoir porté son choix sur Saër Seck pour ‘’porter le consensus, afin de montrer que tout ne se limite pas à ma personne’’. ‘’Mais à ma grande surprise, s’indigne-t-il, mes alliés des premières heures ont décidé de faire porter leur programme par Me Augustin Senghor, le président sortant.’’ Foncièrement contre l’idée de laisser Me Senghor mettre en œuvre le projet commun qui devrait découler de la fusion des programmes des différents candidats à la présidence de la FSF, le président du club de Déni Birame Ndao s’accroche à son ‘’Tout sauf Augustin Senghor’’.

Mady Touré espère gagner la confiance des acteurs au soir du 7 août prochain, en le portant à la tête de l’instance faitière, afin de ‘’sortir notre football de l’ornière dans lequel il est englué depuis tant d’années et que nous devons au plus vite nous atteler au chantier de la reconstruction’’. Il soutient avoir ‘’le profil requis et le vécu d’un manager sportif qui, avec Génération Foot, peut se prévaloir d'une expérience acquise de 20 ans sur le terrain et non pas dans le confort douillet des bureaux climatisés’’.

Le président de Génération Foot est donc l’unique challenger d’Augustin Senghor pour diriger la Fédération sénégalaise de football pour les quatre prochaines années. Avec le retrait de Saër Seck du consensus, Me Senghor n’a comme seul allier que Mbaye Diouf Dia.

LOUIS GEORGES DIATTA