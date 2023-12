Le gouvernement de Sierra Leone a signé, vendredi dernier, un protocole d'accord avec la société chinoise China Road and Bridge Corporation et le cabinet d'architectes du sénégalais Pierre Atepa Goudiaby, pour la construction d'un pont de 8 km de long traversant Freetown jusqu'à Lungi, pour un coût estimé à 1,5 milliard de dollars.

La China Road and Bridge Corporation est l'une des plus grandes entreprises d'ingénierie et de construction au monde avec des activités dans plus de 50 pays en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique. Elle se classe 61e dans le classement du Fortune 500.

Le cabinet d'architectes du groupe Atepa a participé à plusieurs projets de renommée internationale tels que l'aéroport de Banjul en Gambie, le siège de la BCEAO à Dakar, le siège du Fonds CEDEAO à Lomé au Togo et le monument de la Renaissance à Dakar. Il a des représentations dans divers pays d'Afrique et d'Asie.

Cependant, beaucoup de voix en Sierra Leone s'inquiètent de la légalité et du caractère opaque du mémorandum signé avec les Chinois et le Sénégalais, qui n'a été ni discuté ni approuvé par le Parlement ou le gouvernement.

La société civile sierra-léonaise et l'opposition au régime, de plus en plus déterminée, du président Madaa Bio s'étonnent surtout que le contenu du mémorandum n'a jamais été rendu public. Toutes les critiques s'accordent à dire que le gouvernement sierra-léonais profite de la situation exceptionnelle née de l'instabilité politique actuelle du pays pour imposer des contrats et des politiques par porte dérobée, sans approbation du Parlement ni des organes de contrôle légitimes du gouvernement.

Le pont que vont construire Atepa et les Chinois est une promesse vieille de cinq ans du président Bio pour relier Freetown, la capitale, à l'aéroport international du pays à Lungi, situé dans le district de Port Loko.

Pourtant, la construction d'une autoroute reliant Lungi, Port Loko et Freetown pourrait générer un niveau de développement économique local plus élevé qu'un pont traversant Lungi. En Sierra Leone, beaucoup admettent qu'un tel projet est une alternative durable et beaucoup moins coûteuse que le gouvernement refuse d'envisager.

Selon le gouvernement de Maada Bio, l'étude de faisabilité du pont devrait être achevée dans les mois à venir et la construction devrait commencer l'année prochaine. La China Road and Bridge Corporation et le groupe Atépa devraient le livrer en 2027.

AMADOU FALL