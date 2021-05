Dans un communiqué de presse reçu hier, il est indiqué que le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a procédé à la signature du cahier des charges régissant les activités de la société Hélios Towers.

Elles devraient permettre aux Sénégalais d’avoir ‘’partout où ils se trouvent un réseau de télécommunications de qualité, répondant aux normes et standards internationaux, et à un coût très abordable, comme indiqué dans la Stratégie Sénégal numérique 2025 «SN 2025», notamment dans l’axe stratégique 1 relatif à «un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques»’’, lit-on dans la note.

Il est également écrit qu’’’Hélios Towers est un opérateur de tours Towers-co qui va gérer les infrastructures passives des opérateurs de télécommunications et en construire de nouvelles pour les mettre en location. Présente en Tanzanie, au Ghana et en République démocratique du Congo, Hélios Towers compte entamer son déploiement sur le territoire national dans les semaines à venir avec un investissement de plus 200 millions de dollars. Cette convention va permettre de créer plus de 1 000 emplois’’.