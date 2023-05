La Team Europe au Sénégal et Oulimata Sarr, Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, se sont rendues dans la région de Kaolack, hier, pour une série de visites des investissements de Global Gateway dans le secteur de l’agriculture et des énergies renouvelables.

La Team Europe (Jean-Marc Pisani, Ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal, l’ambassadeur de Belgique, le représentant de la Banque européenne d'Investissement - BEI au Sénégal) et la ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, se sont rendues, hier, dans la région de Kaolack, pour une série de visites qui entrent dans le cadre des activités de la Quinzaine de l’Europe organisée à Dakar et dans les régions, en amont de la Journée de l’Europe prévue le 9 mai 2023. Cette date marque le 73e anniversaire de la signature de la Déclaration Schuman, qui est l’acte fondateur de l’UE.

La délégation s’est intéressée au projet d’agropole Centre, auquel la Team Europe contribue à hauteur de 66 milliards F CFA (101 millions d’euros) et qui vise à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Ainsi, elles se sont rendues dans le village de Taïba Niassène, un des sites qui accueillera les plateformes départementales. Il s’agit de la plateforme de Nioro. L’objectif de ces plateformes est la collecte et la transformation des produits agricoles pour créer ou/et renforcer des activités agro-industrielles, afin de favoriser la création d’emplois et d’assurer la sécurité alimentaire de la population.

Les autorités présentes ont pu, ainsi, échanger avec les femmes transformatrices d’arachide de ce village, qui seront parmi les futures bénéficiaires de cette plateforme. Puisqu’à terme, le projet Agropole Centre vise la transformation annuelle de plus de 800 mille tonnes d’arachides et de céréales avec ses effets induits sur l’emploi des jeunes et des femmes.

La ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr, a déclaré avoir été impressionnée par l’engagement, l’organisation et la qualité des produits proposés par ces femmes transformatrices dont les activités tournent autour de l’arachide et des céréales locales.

‘’La centrale permettra d’éviter des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 89 000 t de CO2 par an’’

Après le village de Taïba Niassène, la délégation s’est rendue à Kahone pour visiter la centrale solaire photovoltaïque qui fournit de l'énergie renouvelable au tarif le plus bas d'Afrique subsaharienne (environ 15 F CFA par kilowatt/heure). Elle permet d’éviter des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 89 000 t de CO2 par an. Cette centrale a été développée par Engie, Meridiam et le Fonsis, dans le cadre du programme Scaling Solar financé via des prêts d'un montant de presque 25 milliards F CFA (38 millions d’euros).

Ce qui a fait dire à la ministre Oulimata Sarr : ‘’Notre mixte énergétique contient du renouvelable. Cette centrale électrique innove. C’est une des centrales électriques les plus grandes de l’Afrique de l’Ouest, de 44 mégawatts construite sur 36 ha avec des technologies innovantes. Au-delà de cela, c’est un partenariat où plusieurs acteurs se sont engagés à accompagner des pays qui ont fait le pari du renouvelable. Une opportunité de montrer ce que le Sénégal sait faire’’. Des exemples que le ministère compte montrer à la Cop 28.

Ensuite, elle s’est rendue chez le khalife de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse, pour une visite de courtoisie.

À noter que l’ambassadeur de l’UE, Jean-Marc Pisani, va poursuivre sa tournée à Kaolack, avec des visites des investissements de Global Gateway de l’UE, dans le secteur du digital et de l’énergie renouvelable, notamment dans le cadre du projet de développement économique et social des femmes, à travers les énergies renouvelables au Sahel, qui a permis de renouveler et d’équiper le lycée technique de Kaolack El Abdoulaye Niass, ainsi que de renforcer les capacités de dix enseignants et enseignantes du lycée à l’utilisation et à l’entretien des équipements solaires.

En attendant, l'ambassadeur Pisani a visité l'hôpital régional de Kaolack qui, grâce au programme Digital Response For Connecting Citizens, a bénéficié d'équipements informatiques ainsi que d'une formation en informatique destinée à son équipe.

Tous ces financements s’inscrivent dans le paquet d’investissements de la Stratégie Global Gateway de l’UE (150 milliards d’euros en investissements pour l’Afrique) qui vise les connexions et les transformations économiques durables et fiables qui sont au service des citoyens et de la planète.

AMADOU FALL